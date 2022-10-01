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日職／還要一年才能挑戰MLB 日媒怕山本由伸明年沒動力

聯合新聞網／ 綜合報導
歐力士王牌投手山本由伸。 圖擷自IG
歐力士王牌投手山本由伸。 圖擷自IG

1998年出身的山本由伸現年24歲，在剛結束的最後一次例行賽先發後確定了連霸五冠王（勝投、防禦率、三振、勝率、完封），澤村賞衛冕也是10拿9穩的情況，今日根據日媒爆料預計將在明年球季結束透過入札前往美國的山本，下一季在日職最大的煩惱可能就是沒有相對應實力的對手，提不起動力來投球。

據日刊現代的報導，旅美大前輩達比修有曾在記者會透露前往美國的一個賽季時心情十分複雜，當時的他在火腿拿下18勝防禦率1.44還達成276奪三振及6場完封，在日職是眾球隊最不想遇到的選手，更曾有對手在系列賽前跟他說不想在系列賽對到他，他表示自己有強烈的勝負欲，面對他們這樣講就算是開玩笑，自己也很難保持動力。

已經在日本職棒連續兩年繳出屠殺成績的山本，目前最大的煩惱，可能就是與前輩一樣的對比賽提不起動力，下一季的山本最需要注意的，除了身體健康外、也要保持對比賽的飢渴，持續為歐力士的勝場做出貢獻，留下好成績後前往美國挑戰棒球最高殿堂。

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