中職／樂天女孩迎挑戰 Formosa Sexy、電豹女來踢館

樂天女孩迎接10月9日（日）以及10日（一）「浪LIVE 辣酷甜趴」，今天公布9日將強碰P. LEAGUE+年度啦啦隊「Formosa Sexy」，連續兩天接受職籃啦啦隊的火辣挑戰。

辣酷甜趴先前公布，T1職籃桃園雲豹啦啦隊「電豹女」將在10月10日（一）參加女子戰場的Battle大秀，今天再透露，「Formosa Sexy」將在10月9日（日）登上全猿主場，都將在局間上台一起為桃猿加油 。

樂天桃猿隊「辣酷甜趴」10月9日、10日接受兩支職籃啦啦隊的挑戰，分別是Formosa Sexy及電豹女。

樂天團長同時也是夢想家應援團長壯壯在全猿主場迎接Formosa Sexy隊長梓梓、LULUMI、ARIEL、芊芊、虔虔、媛媛、莎莎、CYNDI、少鹽、小雞等十人造訪，週六帶來賽前表演及賽中Battle樂天女孩，辣的好滋味你感覺到了嗎？

辣酷甜趴「RKG多猿宇宙」系列商品陸續上市，史上最香的主題趴終於到來。