中職／早就叫你別亂跑！ 福來喜神阻殺讓球迷想起紅雀鐵捕

近期剛結束一波9連勝的中信兄弟，在昨日面對味全龍的比賽靠著吳哲源好投收下勝利，陣中捕手「黃金防盜器」福來喜更是演出一個精彩阻殺Play，更讓許多球迷想起大聯盟名捕莫里納。

擁有大聯盟資歷的福來喜在本賽季初加盟中信兄弟，成為少數的洋砲捕手，眾所皆知道捕手不僅要了解聯盟生態和各隊打擊習性，更重要的是與投手的意見溝通，因此福來喜與本土投手的語言隔閡成討論話題，不過在經歷半個賽季磨合後，福來喜不僅成功帶領中信本土投手有好的發展，在登陸大限後掙得一席之地，更屢次透過防守替球隊建功，也獲得了「黃金防盜器」的稱號。

昨日的比賽就有經典案例，5局上味全壘上跑者張政禹先是假跑，福來喜很快做出準備牽制動作，嚇阻張政禹回到一壘壘包，他也轉看向龍隊休息室，拿起手套比了個動作、示意他有在注意跑者，但下一球張政禹還是不聽勸發動盜壘，結果就是被已有防備的福來喜霸氣阻殺在二壘前。

這記精彩阻殺也被兄弟官方頻道放上社群分享，吸引不少球迷留言，其中有網友表示這個play讓他想起紅雀名捕莫里納（Yadier Molina），他指的是在2021春訓比賽也有類似狀況！

當時莫里納先是牽制一壘，跑者向他搖搖手指傳達「你抓不到我」，接著莫里納不演了直接示意他盜壘，想不到跑者真的發動挑戰，結果在離壘包很遠前就被這名鐵捕精準阻殺，令球迷們印象深刻。