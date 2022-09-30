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中職／延長賽拚滿12局！悍將林澤彬超前安 獅吞5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊對統一獅隊，悍將林澤彬在延長賽敲出超前安。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊對統一獅隊，悍將林澤彬在延長賽敲出超前安。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊與統一獅隊今晚在台南球場打完正規9局還分不出勝負，直到12局上，悍將靠著單局3支安打，加上2次盜壘，攻下3分，以4：1拿下勝利，獅隊吞下5連敗。

前5局兩隊攻勢不多，直到6局下獅隊陳傑憲安打、唐肇廷犧牲觸擊，攻佔二壘，洋將羅薩從悍將先發投手范米特手中敲出適時一擊，1分打點安打打破鴨蛋。

5局上、6局上悍將隊都出現同樣跑壘失誤，一壘有人時，下一棒敲出的二壘飛球都被陳重廷沒收，快傳一壘封殺離壘過遠的跑者，製造雙殺守備。

7局上悍將終於沒有再錯過機會，單局3支安打，高國麟的二壘打敲回追平分，也把投了6.1局的獅隊先發投手柯瑞打退場，但面對換上來的王鏡銘連吞2K。

兩隊接下來都無法得分，一路打到延長賽12局上，悍將才在2出局後再起攻勢，張進德敲安後，于森旭代跑盜上二壘，林澤彬安打敲回超前分，之後自己也盜上二壘，王勝偉再補上一支二壘打，王正棠的內野滾地造成失誤，取得3分領先。

而獅隊在12局下反攻未果，這場比賽對獅隊決不划算，先是林安可在9局下因自打球打中腳踝，雖然該打席有打完，但10局上守備被換下場，捕手林岱安也在10局上被擦棒球打中，蹲完該局後還是換人。

兩隊先發投手都無關勝敗，數據也很接近，獅隊柯瑞投6.1局，被敲5支安打、失1分，另有3次三振、1次四壞保送，悍將范米特局數、被敲安打數、失分、保送數都一樣，只差在2次三振。

富邦悍將隊對統一獅隊，悍將林澤彬在延長賽盜上二壘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊對統一獅隊，悍將林澤彬在延長賽盜上二壘。圖／富邦悍將隊提供

柯瑞 陳傑憲

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