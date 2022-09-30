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中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄
中斷9連勝後，中信兄弟隊很快收拾心情，今晚在洲際球場吳哲源先發7局無失分帶頭，以3：0擊敗味全龍隊，與上半季龍頭樂天桃猿隊的勝差又拉近到1.5場，吳哲源則拿下個人10連勝，寫下隊史本土投手新紀錄。
吳哲源今年最不擅長面對龍隊，賽前對戰防禦率高達4.98，然而今天卻把龍將壓得死死的，投完7局僅被敲出2支安打，另外2次四壞保送，4次被上壘都分散在不同半局，最大威脅只有首局郭天信的二壘打。
不僅透過球路壓制，吳哲源自己也有守備美技，6局上被李凱威敲出的一顆投手方向低空飛球，眼見要穿過吳哲源雙腿，但他將手套繞過身後，在胯下接到這一球，李凱威只能摸摸鼻子下場。
吳哲源拿下這一場勝投，是個人的10連勝，今年球季他的身分在先發、後援間切換自如，開季他在第2場出賽吞敗後，接下來先發身份拿下8勝，另外1次後援、1次中繼勝，沒有再輸過。
中信兄弟（含前身兄弟象）隊史本土投手過去最多就是9連勝，吳哲源今天甩開黃恩賜獨居第一，與洋將萊福力並列隊史第二，最多是横田久則在2003年寫下的13連勝。
兄弟打線前半段也被龍隊先發投手伍鐸壓制，直到6局下岳東華、岳政華兄弟連線敲安後，江坤宇的雙殺打帶回1分。
7局下再接再厲，許基宏敲出左外野飛球，外野手谷德溫滑接不及讓球滾到身後，許基宏猶如加裝噴射器的坦克，跑出本季第2支、生涯第4支三壘安打，接著1出局後陳文杰的二壘安打、林書逸一壘安打，為兄弟再添2分。
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