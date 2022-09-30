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日職／混濁中茁壯道出今年心境轉折 王柏融：煎熬的一年

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日職／混濁中茁壯道出今年心境轉折 王柏融：煎熬的一年

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 王柏融IG
王柏融。 王柏融IG

旅日台將王柏融今天搭乘飛機離開日本、回到台灣，他也在個人社群平台上，回顧這一年來的心境轉折，從混沌中漸漸明白如何面對辛苦與困難，也感謝球迷的幫助，讓他在逆境中也能看見光芒

效力火腿隊的王柏融在札幌巨蛋最終戰被拉上一軍，2打數敲出1支長打，也是本季第二支安打，多數時間待在二軍的他，今年在一軍僅出賽15場、32打數，體驗到旅日四年以來最困頓的一年。

火腿隊在昨天將王柏融下放二軍，由於一軍賽程只剩一場，也代表他的球季提前結束，在二軍賽事還沒結束時，王柏融也在今天與另名洋將努涅斯一起離開日本。

王柏融個人IG貼文如下：

今年的球季結束了。時光一直在流逝，今年對於我來說是煎熬的一年。

不過就在這混濁的一年裡，讓我有機會慢慢地澄清自己的所有，漸漸的知道自己為了什麼而活。我和自己說，越是面對那些辛苦與困難，越是要放慢動作，慢慢累進、慢慢以智慧茁壯。

今年雖然多數的時間都待在二軍，但其實對於工作裡的一切，我依然存有盼望，對我來說不僅只是為了生存，而是為了能踏實的活出自己生命該有的樣子，精彩的樣子。

謝謝球迷，你們一直以來的祝福，使我深陷逆境中時，也能看見前方的光。即使過程需要踏過荊棘，但我依然循著你們給予的暖光繼續向前，走出黑暗、迎向光明。

感謝摯愛的家人、朋友，因為你們讓我有足夠的勇氣、從容的面對生命給的挑戰和恩惠。

最後感謝球團，這一年裡有你們的悉心照顧，讓我持續茁壯。

努力不懈，繼續向上。

王柏融 火腿 光芒

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