日職／混濁中茁壯道出今年心境轉折 王柏融：煎熬的一年

旅日台將王柏融今天搭乘飛機離開日本、回到台灣，他也在個人社群平台上，回顧這一年來的心境轉折，從混沌中漸漸明白如何面對辛苦與困難，也感謝球迷的幫助，讓他在逆境中也能看見光芒。

效力火腿隊的王柏融在札幌巨蛋最終戰被拉上一軍，2打數敲出1支長打，也是本季第二支安打，多數時間待在二軍的他，今年在一軍僅出賽15場、32打數，體驗到旅日四年以來最困頓的一年。

火腿隊在昨天將王柏融下放二軍，由於一軍賽程只剩一場，也代表他的球季提前結束，在二軍賽事還沒結束時，王柏融也在今天與另名洋將努涅斯一起離開日本。

王柏融個人IG貼文如下：