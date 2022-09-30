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中職／潘武雄明引退「最後一武」 潘威倫任先發投手

中央社／ 台北30日電
潘威倫。 報系資料照
潘威倫。 報系資料照

統一獅隊41歲野手潘武雄的引退賽將在明天舉行，先發投手是由從小一起長大的潘威倫擔任，明天台南球場的「最後一武」，將為潘武雄中職17年的球員生涯劃下句點。

中華職棒統一獅隊41歲野手潘武雄，今年球季開始兼任助理打擊教練，球團也在8月22日舉行記者會，宣布10月1日將在主場台南棒球場為潘武雄舉辦引退賽。

潘武雄2005年季後新人選秀會被獅隊指名，生涯17年曾跟著獅隊一起完成3連霸；2020年獅隊拿下隊史第10座總冠軍，潘武雄更獲選總冠軍賽MVP。

潘武雄在引退記者會上看著生涯回顧影片難忍情緒落淚，笑說沒看過多年隊友潘威倫流淚，也期待潘威倫在引退賽的反應。明天「最後一武」獅隊主場迎戰富邦悍將隊，獅隊派出與潘武雄從小一起長大、最熟悉的隊友潘威倫擔任先發投手。

潘武雄、潘威倫在同一個村莊長大，從國小到高中都同校，後來又都同進統一獅隊。潘威倫在引退記者會播放的錄製影片中用「豹」來形容潘武雄：平時姿態慢慢的，但當鎖定要追逐獵物時，眼神和速度就會很快。他也跟潘武雄說聲「球員生涯辛苦了，可以好好讓自己身體休息一下。」

潘武雄目前為止球員生涯總計1157場出賽，敲出1207支安打、129發全壘打，生涯打擊率3成17，安打數排名史上第15、全壘打數排名中職史上第13。

潘武雄 潘威倫 統一獅

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