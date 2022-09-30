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日職／王柏融回台灣了！今搭機離開日本
王柏融回台灣了。日本職棒火腿隊今天發布消息，王柏融今天搭機返回台灣，這也代表王柏融今年球季已經結束，二軍剩餘賽程也不會再出賽。
火腿隊今天公告，王柏融選手在30日搭機離開日本，回到台灣，努涅斯（Renato Nunez）則是搭乘今天晚上的班機離開日本，返回委內瑞拉。
王柏融在前天升上一軍，參與了札榥巨蛋的最終戰，作為先發第4棒打了2打席，敲出一支二壘安打，隔天在一軍賽程僅剩一場情況下，被下放二軍，雖然二軍還有比賽，但球團今天也宣告王柏融已經離開日本。
王柏融今年在一軍僅出賽了15場，32打數敲出2支安打，打擊率0.063，未來動向，經紀公司昨日曾表示，有消息一定會向外界宣布，而前東家樂天桃猿隊的總教練曾豪駒則認為，現階段就讓王柏融好好休息，談動向都還太早。
【Fs情報】球団は30日、王柏融選手が母国・台湾へ、レナート・ヌニエス選手が母国・ベネズエラへ帰国すると発表した。— Fighters☆SPIRITS β (@hnhfspir) September 30, 2022
来日４年目の王選手は、15試合に出場し、打率.063
来日1年目のヌニエス選手は、63試合に出場し、打率.174 4本塁打 12打点
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