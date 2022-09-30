快訊

林秉樞判2年10個月 高嘉瑜「已被迫沒穿衣服」哽咽：判太輕

無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍10月三連戰很靚 小龍女換上主題戰袍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊10月7日開始要在天母主場進行三連戰，球團推出特別企劃「Dragon Beauties Weekend」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊10月7日開始要在天母主場進行三連戰，球團推出特別企劃「Dragon Beauties Weekend」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊10月7日開始要在天母主場進行三連戰，球團推出特別企劃「Dragon Beauties Weekend」，由小龍女們換上周末限定主題戰袍、號召龍迷們一起進場，搶下三連勝。

「Dragon Beauties Weekend」以小龍女為主題，規畫有小龍女全員簽名會、練習生簽名會、小龍女才藝發表、小龍女全新商品開賣等賽前主題活動，此外球迷進場還能獲得豐富贈品，包含7日贈送林鳳營鮮乳、林鳳營實感優格、孔雀香酥脆香辣口味；8日贈送保力達水蠻牛；9日贈送喲C喲C維生素C。

隨著10月食慾之秋的到來，球團也於10月8日、9日午餐時段推出香氣爆棚、令人食慾大開的「小龍女燒烤同樂會」，每日邀請9名小龍女成員與粉絲們一同烤肉，體驗天母主場專屬的外野燒烤席樂趣；活動將於10月4日12點於味全龍售票網開放報名，詳情請至官方粉絲專頁查詢。

另外球迷只要於味全龍主場見證林智勝達成300轟，當日即可掃描大螢幕QRCODE填寫「林智勝300轟觀賽證書」登記表，並於指定期間至天母球場領取「紙本觀賽證書」1份，同時線上購票入場的民眾還能額外獲得300點（需同時有售票網及商城會員），邀球迷共同典藏這光榮的歷史一刻。

味全龍 林智勝

延伸閱讀

中職／林智勝有望嘉市締造300轟 市府：撿到開轟球加碼送禮

中職／味全龍三轟中止9連敗 林智勝挑戰300轟要等下一場

中職／299轟！林智勝叩關大紀錄最後一步 還有20場可衝

中職／林智勝300轟M2 龍隊推出預測活動

相關新聞

中職／味全龍10月三連戰很靚 小龍女換上主題戰袍

味全龍隊10月7日開始要在天母主場進行三連戰，球團推出特別企劃「Dragon Beauties Weekend」，由小龍...

日職／完食！西武會員紀念品 送山川穗高「八段書法」餐盤

西武獅隊重砲手山川穗高，除了在球場上打擊火力驚人之外，場下還有彈鋼琴、寫得一手好書法等等特技。近來西武公布2023年的球團會員贈品，其中就包括山川親筆揮毫的大作，讓球迷也能在日常中見識到山川的真跡。

中職／龍火力爆發宰獅 吉力吉撈成聯盟10轟第4人

吉力吉撈．鞏冠最近火力大爆發，昨天在台南球場對統一獅隊之戰6打數4安打，包括5局上兩分砲，本季第10轟出爐，幫助味全龍隊...

中職／郭嚴文轟斷兄弟9連勝 曾總：賺回花掉的勝場

郭嚴文9局上一發超前兩分砲，讓樂天桃猿隊打破僵局，昨晚在洲際球場以3：1擊敗中信兄弟隊，不僅中止兄弟的9連勝，也將勝差重...

中職／吉力吉撈4戰3轟助龍4連勝 本季10轟逼近全壘打王

味全龍、統一獅隊今天在台南球場上演打擊戰，兩隊安打都達2位數，全場一共出現24安，龍隊指定打擊吉力吉撈．鞏冠6打數4安打...

中職／敲超前轟慢跑「歹勢」 郭嚴文原來腳不舒服

因為腳不舒服沒先發，樂天桃猿隊郭嚴文以代打方式建功，9局上一發兩分砲，讓球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，中止對手的9連勝，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。