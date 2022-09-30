中職／味全龍10月三連戰很靚 小龍女換上主題戰袍

味全龍隊10月7日開始要在天母主場進行三連戰，球團推出特別企劃「Dragon Beauties Weekend」，由小龍女們換上周末限定主題戰袍、號召龍迷們一起進場，搶下三連勝。

「Dragon Beauties Weekend」以小龍女為主題，規畫有小龍女全員簽名會、練習生簽名會、小龍女才藝發表、小龍女全新商品開賣等賽前主題活動，此外球迷進場還能獲得豐富贈品，包含7日贈送林鳳營鮮乳、林鳳營實感優格、孔雀香酥脆香辣口味；8日贈送保力達水蠻牛；9日贈送喲C喲C維生素C。

隨著10月食慾之秋的到來，球團也於10月8日、9日午餐時段推出香氣爆棚、令人食慾大開的「小龍女燒烤同樂會」，每日邀請9名小龍女成員與粉絲們一同烤肉，體驗天母主場專屬的外野燒烤席樂趣；活動將於10月4日12點於味全龍售票網開放報名，詳情請至官方粉絲專頁查詢。

另外球迷只要於味全龍主場見證林智勝達成300轟，當日即可掃描大螢幕QRCODE填寫「林智勝300轟觀賽證書」登記表，並於指定期間至天母球場領取「紙本觀賽證書」1份，同時線上購票入場的民眾還能額外獲得300點（需同時有售票網及商城會員），邀球迷共同典藏這光榮的歷史一刻。