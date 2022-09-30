「誰帕誰」徒步環島新竹站 周江杰帶團體驗盲目定向 

熱愛運動、身兼新竹縣體育會定向越野委員會、槌球委員會主任委員的周江杰，今天清早和帕金森病友徒步環島團健走竹東河濱公園，並進行特別安排的運動體驗，其中成員也包含他罹病20多年的岳母，運動體驗結束後則安排客家擂茶DIY體驗活動。

帕金森病友權益促進會在內政部及立委邱泰源辦公室的協助下，發起「誰帕誰 徒步環島」活動，24日從台北大安森林公園出發，預計用2個月的時間逆時針完成分站式環島。

擔任新竹站站長的周江杰表示，這個活動沒有華麗鋪張的排場，也沒有大大小小的補助款，從發想、籌劃、串聯，完全都是仰賴病友的熱情，以及受此精神感召的志工群，才得以實現成行。希望透過這樣的活動，鼓勵更多的帕友勇敢走出來，凝聚全台病友的感情，也讓社會大眾對於帕金森氏症有更多的了解與關懷。

周江杰今天也帶領定向越野教練團熱情展現大愛，他表示，定向越野是運動兼具活化腦力的運動項目，因此規劃與陪伴帕友們體驗「盲目定向」，他感謝中華民國定向越野協會共襄盛舉提供定向器材裝備，在活動利用國際電子感應器材培養記憶力的方式，讓帕友們體驗定向越野，搥球運動是年長者非常適宜的運動，槌球教練也親切的指導帕友們體驗槌球慢活運動。

「誰帕誰 徒步環島團」是一群身體機能不完美的勇者，就如志工郭健中醫師所說：「所謂的勇者乃是，接納自己的問題與狀況，永不放棄繼續去追求自己的健康。」歡迎各界踴躍加入後續的環島行程，一起給予他們掌聲和祝福。