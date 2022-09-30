台中市運動局獲頒績優機關獎 李昱叡：持續努力推展

台中市政府以「酷運動、酷城市」為目標規劃多項運動政策，培育運動人才、提升全民運動與產業發展，昨天教育部體育署在台北舉辦「111年學校體育傳炬獎」頒獎典禮，運動局獲「績優機關獎」，運動局長李昱叡受獎表示，市長盧秀燕上任以來積極推展體育與運動政策，感謝中央肯定，未來會持續努力推展。

李昱叡表示，近年台中運動快速發展，在軟、硬體方面表現優異，110年全國運動會首次奪得男子籃球、電子競技金牌；田徑林家瑩創史無前例11連霸紀錄；111年全國身心障礙運動會以地主之姿勇奪百面以上金牌；109年全民運動會台中市榮獲三連霸佳績；柔道男神楊勇緯勇奪2020東京奧運銀牌。

此外，職棒地主隊中信兄弟勇奪去年全國總冠軍，10萬人參加封王遊行共襄盛舉；職籃地主隊福爾摩沙台新夢想家、台中太陽成功晉級季後賽；台中藍鯨女足勇奪2019木蘭足球聯賽三連霸與2021年總冠軍，多項頂尖運動成績，締造台中城市光榮感。

另為提供市民優質完善的運動環境，運動局積極推動國家級運動建設興建，期盼已久的台中巨蛋體育館、全國首座足球運動休閒園區將陸續動工，以及全國首座國際壘球園區、全國首創10+1座國民暨兒童運動中心、專屬兒童運動中心、整建台中市自由車場、興建光電與風雨球場等，投入超過百億預算充實運動建設。

運動局說明，市府也規劃多項創新活動創造亮點帶動城市行銷，2022年亞洲唯一台灣首場的「RED BULL飛行日大賽」吸引超過6萬人參與；台中市也榮獲世界棒壘球總會（WBSC）頒發「世界棒球之都」，成功舉辦2019亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽，帶動全國棒球熱潮。今年更爭取睽違10年的「2023世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」重返台中洲際棒球場舉行，與全國共4座城市並列榮登美國職棒大聯盟官網，多項國際重要體育活動均擇定台中舉辦，全面提升全民與運動經濟發展。

運動局表示，台中是健康活力的運動城市，運動發展有目共睹，後疫情時代國民越來越重視健康的運動生活，市府將持續完善運動環境，讓市民享受台中酷運動，打造活力健康的運動城市。