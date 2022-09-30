日職／完食！西武會員紀念品 送山川穗高「八段書法」餐盤

西武獅隊重砲手山川穗高，除了在球場上打擊火力驚人之外，場下還有彈鋼琴、寫得一手好書法等等特技。近來西武公布2023年的球團會員贈品，其中就包括山川親筆揮毫的大作，讓球迷也能在日常中見識到山川的真跡。

根據日本媒體「體育日本」報導，西武獅日前在網站上公佈了2023年的球團會員方案。根據收費的不同，總共分為A、B、C、高級會員和青少年會員等五種方案。會員除了有門票之類的贈品以外，還一共有11項不同的球團紀念品。

而這些贈品之中，最受到矚目的，就是印有山川本人揮毫寫下「完食」兩字的咖哩飯餐盤。之所以選擇這兩個漢字，是為了呼應在全壘打或適時安打發表感言時，總會說「有打到真是太好了」、「能把跑者送回來真是太好了」，因此以讓使用者吃完餐點時，能有「能吃到真是太好了」的感受。

山川本人也表示，希望大家在使用這個盤子時，一定要完全把餐點吃光光，恰如其份達成「完食」一事。即使不是咖哩，用來裝其他餐點也沒關係，總之期待大家能儘量每天去使用，他自己也非常想要。不過如果要獲得這個餐盤，就必須申辦西武獅會員的A方案或者高級會員，才能從贈品中挑選到這個盤子。

山川穗高本季目前出賽127場，打擊率2成68，敲出40轟和88分打點，非常有機會挑戰洋聯全壘打、打點雙冠王。另外他從幼稚園時期，就開始學習書法，並且擁有書法八段的資格，是球界知名的允文允武選手。