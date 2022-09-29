中職／吉力吉撈4戰3轟助龍4連勝 本季10轟逼近全壘打王

味全龍、統一獅隊今天在台南球場上演打擊戰，兩隊安打都達2位數，全場一共出現24安，龍隊指定打擊吉力吉撈．鞏冠6打數4安打、包括5局上兩分砲，本季第10轟出爐，包辦3分打點，龍隊終場 11：7獲勝，不但最近4連勝，也讓獅隊吞下4連敗。

龍隊開路先鋒李凱威首局首打席二壘打，2棒吉力吉撈揮出安打攻下全場第1分。

3局上，龍隊攻勢再起，李凱威獲保送、吉力吉撈安打，郭天信犧牲觸擊將兩人送上二、三壘，劉基鴻安打攻下兩分打點；接著獅隊內野失誤，谷德溫、董秉軒連續安打，各有1分打點，蔣少宏因為觸身球上壘，李凱威單局第2個打席揮出安打，再攻下兩分。

龍隊這半局一口氣打了11人次，一共攻下6分奠定勝基，也打退獅隊先發投手胡智為；獅隊在0：7大幅落後下，4局下追回4分，但5局上又失3分，打線再怎麼打都無法彌補投手群漏洞，無力挽回戰局，終場4分之差落敗。

吉力吉撈獲選單場MVP，成為本季第4位達到10轟的球員，和「大師兄」林智勝並列第3，只落後樂天桃猿隊林立2轟、朱育賢1轟；他在最近4戰出現3轟，合計18次打數10支安打，攻下7分打點，成為龍隊4連勝大功臣。

龍隊先發投手王維中先發5局，被揮出6支安打，出現5次保送，失5分有3分自責，在隊友火力掩護下，拿到最近5場先發首勝，也是本季第3勝（6敗）。

胡智為只投2.2局被揮出7支安打，出現3次四死球，失7分（4分自責）吞敗，本季戰績掉到9勝11敗，和富邦悍將隊江少慶（4勝11敗）並列全聯盟投手敗場數第2多，悍將洋投范米特6勝14敗暫居「敗投王」。

【中央社台北29日電】

中華職棒味全龍今天靠著吉力吉撈．鞏冠單場4安打猛打賞，包括1發2分砲，率隊以11比7擊退統一獅，勇奪4連勝。

統一獅今天在主場台南棒球場出戰味全龍，展開全年度勝率第3名之爭，獅隊賽前還落後龍隊3場勝差。

獅隊投手胡智為9月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上週重返一軍，25日中繼1局無失分，今天重返先發輪值，胡智為首局遭遇亂流，龍隊開路先鋒李凱威揮出二壘安打後，吉力吉撈．鞏冠隨後敲安送回壘上跑者。

3局上味全龍隊李凱威選到保送，吉力吉撈．鞏冠安打開啟龍隊6分大局，將比分拉開至7比0；獅隊4局下趁著王維中不穩，靠著5支安打，搶下4分。

龍隊5局攻勢再起，先趁著對手失誤攻下第8分後，吉力吉撈．鞏冠揮出2分砲，再將比分拉開至10比4。

獅隊第5至7局都有攻勢，合計添3分，包括洋砲羅薩（Rainel Rosario）第7局陽春砲，追成7比10；龍隊9局上再追加1分保險分，最終就以11比7勝出。

龍隊先發投手王維中投5局失5分，有3分責失分，被敲6安，但控球不理想，單場送出5次保送，靠著打線相挺，收下本季個人第3勝。吉力吉撈．鞏冠手感火熱，單場4安打，包括1發全壘打，合計貢獻3打點，還跑回2分。

獅隊投手胡智為僅投2.2局被敲7安就退場，失7分也是個人本季新高，其中4分為責失分，苦吞敗投。