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中職／敲超前轟慢跑「歹勢」 郭嚴文原來腳不舒服
因為腳不舒服沒先發，樂天桃猿隊郭嚴文以代打方式建功，9局上一發兩分砲，讓球隊以3：1擊敗中信兄弟隊，中止對手的9連勝，也中止對戰的4連敗，總教練曾豪駒都說：「還好有他跳出來。」
拿下上半季冠軍的猿隊，下半季一路領先，沒想到接近尾聲被兄弟步步進逼，這波9連勝讓雙方勝差一度縮短到1場，而今天贏下來之後，又回到2場差距，曾豪駒表示：「球隊這幾場打得比較悶，今天終於把悶氣吐出來。」
今天的猿象戰其實打得也悶，兩隊1：1持續了8局，到9局上郭嚴文才從蔡齊哲手中敲出兩分砲，生涯第2發的代打全壘打，也獲選單場MVP。
郭嚴文表示，自己因腳不舒服，「當下就是拚三振或長打，打滾地球一定雙殺，有高的球就打，就算高飛球也只死一個。」結果剛好是全壘打，「跑得有點慢，歹勢。」
至於郭嚴文腳的狀況，他透露是舊傷處有些積水，前幾天有去抽掉，「不希望影響球隊，現在沒人可以先發了，但守備、跑壘還不到百分百，很想要下場去幫忙。」
曾豪駒表示，郭嚴文是前幾場反應自己腳不舒服，因此沒排他先發，「今天好在有他跳出來，贏下最重要的一戰，他是有經驗的打者，投手、野手都有發揮。」
猿隊有多想贏？先發的狂威投了7局失1分，8局平手時直接壓上終結者豪勁，而且連投2局，但在9局下克服亂流，守住勝利。
曾豪駒解釋，豪勁前面有休息，明、後天又沒比賽，投2局應該沒有問題，「今天真的關鍵，如果輸球（勝差被追平）壓力會比較大。」
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