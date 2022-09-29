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日職／宋家豪讓軟銀3上3下 樂天落敗把季後賽讓給西武

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
宋家豪。 推特資料照
宋家豪。 推特資料照

樂天隊今天在仙台主場以4：5不敵軟銀隊，確定無法進入季後賽，掉到太平洋聯盟B級行列，旅日好手宋家豪無緣挑戰日本職棒總冠軍。

樂天在自己的地盤輸掉要比賽，洋聯目前排名前3的軟銀、歐力士、西武隊確定晉級，軟銀今天贏球後封王魔術數字降到2，最快明天奪下洋聯冠軍。

樂天先發投手瀧中瞭太首局就被攻下4分，只投1局失退場；樂天打完3局追平比數，但5局上第3任投手安樂智大失守，被軟銀老將今宮健太揮出1分打點安打，落後到比賽結束，在球季賽倒數第3戰遭淘汰。

樂天全場動用7名投手應戰，宋家豪9局上登板，只投8球連續解決3名打者，但樂天9局下反攻無力，3上3下結束比賽，正式向季後賽說再見。

宋家豪本季出賽53場，投出4勝2敗20中繼、防禦率2.66，整體表現夠水準。

樂天明天原地再戰軟銀，10月2日再和歐力士隊交手，就算搶下這兩勝，排名第3的西武最後兩戰落敗，兩隊本季戰績都是71勝3和69敗；但樂天對戰25場9勝1和15敗，因此西武晉級季後賽。

樂天 軟銀 宋家豪

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