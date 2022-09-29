中職／郭嚴文超前轟建功 猿絆倒大象中止兄弟9連勝

不想被追上的樂天桃猿隊、力拚10連勝的中信兄弟隊，兩支不想輸的球隊今晚在洲際球場續戰，兩隊1：1纏鬥到9局上，才靠著郭嚴文一發代打2分砲分出勝負，由猿隊以3：1帶走勝利，繼續獨占下半季龍頭。

兄弟王牌德保拉確診後首度回歸一軍，今晚登板雖在首局投得顛簸，單局被敲3支安打，包括朱育賢敲出的1支三壘安打，也因此丟掉1分。

不過德保拉接下來馬上找回三振功力，一路投完6局，就只丟這1分，被敲6支安打，另有7次三振，用了94球有72顆是好球，在他休兵的日子裡，雖然三振數被味全龍隊鋼龍138次超前，但今天賽後，德保拉又以143次三振反超。

猿隊先發投手狂威今天還是很狂，因為好球帶幾度動怒，但兄弟沒能趁機攻下大局，僅靠著2局下陳文杰的陽春砲追平，狂威投完7局被敲6支安打，也只失1分。

1：1進入9局上，8局上投了2個出局數的蔡齊哲續投，結果1出局後，猿隊林承飛先敲安，代打的郭嚴文在0好1壞下抓到機會，敲出一發右外野兩分砲，打破平手僵局，這是郭嚴文本季第4轟、生涯第2發代打全壘打。

不想輸的猿隊，8局下就已經壓上「終結者」豪勁，豪勁也連投2局，雖在9局遇到亂流，開局安打、觸身球被攻占2個壘包，還是守下勝利，奪得個人本季第33次救援成功。

兄弟輸球後，中止近期這波9連勝，與猿隊在下半季的勝差也又回到2場差距，剩下15場比賽可以追趕，兩隊還有3場對戰。