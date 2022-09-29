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日職／就是無法超越王貞治 村上宗隆55轟後12戰苦吞20K
養樂多隊今天作客廣島，22歲重砲村上宗隆還是無法開轟，全場5打數1安打、吞下3次三振，已經連續12場比賽未有全壘打，本季產量仍是55轟，養樂多終場5：4擊敗廣島隊，終止最近2連敗。
村上宗隆13日對巨人隊之戰4打數3安打、攻下4分打點，單場雙響砲追平「世界全壘打王」王貞治單季55轟紀錄，接下來12場比賽幾乎怎麼打都不對勁，不但無法把球送出全壘打牆，就連打點也完全消失。
在這12戰期間，村上宗隆合計41次打數只有4支安打，包括兩支二壘打，打墼率不到1成，吞下多達20次三振（最近連續8戰吞K），但也被奉送12次四死球，本季打擊率從3成37一路掉到3成17，挑戰央聯三冠王仍有危機。
養樂多今天打完前6局2：4落後，7局上一出局後，村上宗隆揮出右外野安打，也是近4戰首安，帶動球隊反攻氣勢，接著内山壯真獲保送，洋砲歐蘇納（Jose Osuna）轟出左外野3分砲，成為致勝一擊。
養樂多本季例行賽只剩3場，明天再戰廣島，10月2日、3日分別和阪神、橫濱隊交手；村上宗隆目前55轟、132分打點大幅領先，奪下央聯雙冠王毫無問題，但中日隊大島洋平打擊率3成14暫居央聯第2，對他仍有威脅。
養樂多退役洋砲瓦倫汀（Wladimir Balentien）2013年創下日職單季60轟紀錄，村上宗隆原本被看好有機會超前，最後3戰看來希望渺茫。
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