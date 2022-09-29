中職／參與下柳剛「暴怒」名場面 林威助：有點抖
中信兄弟隊洋投奧特羅昨天「開箱」，投球特色讓總教練林威助想到前隊友、阪神虎隊下柳剛，而下柳剛曾在場上暴怒的影片也被球迷翻出，林威助當時還負責抓到最後一個出局數，今天他回憶當下心情「有點抖」。
奧特羅昨天面對樂天桃猿隊，5.2局被敲5支安打，包括1轟，丟掉2分責失，但有打線幫忙拿下勝投。林威助指出，奧特羅球速不快但就是能擾亂打者，優勢在於控球，就像阪神隊下柳剛，能夠透過滾地球製造出局數。
下柳剛曾製造過一場名場面，當時面對內野不斷失誤，至少2次導致該抓的雙殺抓不到，下柳剛不僅表情難看，還怒摔手套，2出局後他終於讓對手敲出右外野飛球，而外野手也穩穩接下，結束那一局。
當時的右外野手，就是如今的兄弟總教練林威助，回想當時場景，林威助說：「有一點抖，如果沒接到，我可能回不去休息室，滿刺激的。」
林威助也透露，下柳剛那一局結束後，也在休息區向隊友說：「我剛剛會不會太激動？」助總說：「我當時不敢說話。」
下柳剛場上暴怒影片：https://www.youtube.com/watch?v=EWJ34oWbKjY
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