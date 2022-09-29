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日職／王柏融回歸猿隊？曾豪駒：談這個太早

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
王柏融赴日前效命當時Lamigo桃猿隊，後來球隊易主樂天。 報系資料照
王柏融赴日前效命當時Lamigo桃猿隊，後來球隊易主樂天。 報系資料照

日本職棒火腿隊台將王柏融在札幌巨蛋最終戰敲出長打，今天下放二軍、賽季提前結束，如果未來回歸中職，老東家樂天桃猿隊一定張開雙臂歡迎，不過猿隊總教練曾豪駒說：「現在談這個還太早。」

王柏融今年在二軍時間待得多，昨天暌違65天返回一軍，2打席敲出1安打，就是支二壘打，然而打擊姿勢跟過往很不同，以往習慣晃動球棒，如今動作變得較靜態，球棒準備位置也較靠近身體。

曾豪駒也有觀察到，認為王柏融的打擊準備動作，縮短出棒時間，能夠應對更多球種，「改變不是壞事，選手的感覺最重要，能打到球、敲出安打，就是好的改變，相信打出來後，信心也會跟著提升。」

火腿本季只剩10月2日對西武隊的一場比賽，王柏融此時下放二軍，等同提前放假，今年季前王柏融與火腿簽下的是一年合約，下一步動向令人關注。

曾豪駒認為，現在要說未來動向還太早，「明年的事，等確定再說，先讓他好好休息，回來台灣陪陪家人。」

王柏融 曾豪駒 火腿

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