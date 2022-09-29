日職／宣布退休引遐想 內川聖一：我真的很喜歡棒球

日本名將「安打製造機」內川聖一昨天宣布球季結束後引退，不過他強調是在日本職棒引退，也引發媒體和球迷猜測，他有可能到日本的獨立聯盟或海外打球。

內川聖一昨天正式宣布從日本職棒引退後表示：「老實說，我還有點不想結束球員生涯，是否能維持打棒球的毅力，我也不知道」「如果有機會我會考慮，不一定要繼續打，也不一定不會再打。對不起，這樣講有點曖昧，但我真的喜歡棒球。」

內川聖一曾3度參加世界棒球經典賽，在日職拿下2屆打擊王、2屆安打王，因此有「安打製造機」的美名。此外他還拿過1次年度MVP、5次最佳九人、1次金手套，日職生涯21年敲出2185支安打，196轟、959分打點，打擊率3成02。

日本球迷紛紛在網路新聞留言區送上感謝：「感謝您長期以來的努力」、「作為軟銀球迷，感謝你帶領我們成為日本一的常客」、「你肯定會繼續參與棒球界，我只能說非常感謝」。