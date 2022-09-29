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傳炬獎／80歲獲得終身成就獎 彭誠浩：天上掉下來的禮物

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
輔仁大學校長江漢聲（右二）獲得傳炬獎終身成就獎，輔大校友「舉重女神」郭婞淳（右一）和「體操精靈」丁華恬（左一）特別出席頒獎典禮獻花。記者許正宏／攝影
輔仁大學校長江漢聲（右二）獲得傳炬獎終身成就獎，輔大校友「舉重女神」郭婞淳（右一）和「體操精靈」丁華恬（左一）特別出席頒獎典禮獻花。記者許正宏／攝影

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮今天舉行，壓軸頒發的終身成就獎由輔仁大學校長、前大專體總會長江漢聲，以及亞洲棒球總會前會長、世界棒壘球總會副會長彭誠浩獲得，80歲的彭誠浩形容說，這項肯定宛如「天上掉下來的禮物」。

彭誠浩特別感謝母校文化大學，他回憶說道：「我第一天進到文化大學，就想幫文化把棒球運動帶起來，我是第二屆，學生有限，我就在各系貼海報，徵召棒球選手，能投、能打就徵召起來。」他笑說找球員從日間部招到夜間部，「第一屆總共只有18個選手，北區大專棒球錦標賽，我們拿了冠軍，真的不容易。」

彭誠浩也特別感謝文大創辦人張其昀，讓他有空間去發展熱愛的棒球，不管是目前職棒現役選手超過60位是文大校友，或是自己13年前接下世界棒壘球總會副會長，倒今天領到傳炬獎終身成就獎，都感謝文大。

文大現任校長王淑音今年剛成為大專體總會長，前任會長、現任輔仁大學校長江漢聲也是今年傳炬獎得主。江漢聲提到，獲得終身成就獎，最感謝就是大專體總，「十年間，很多事情都是秘書長曾慶裕還有所有員工的付出，大專體育才可以翻轉，成為大家喜歡的運動。」

江漢聲提到，包括2017年台北世大運的成功舉辦，到大專體總媒體志工和影音平台的蓬勃，都是自己會長任內的驕傲，「大專體總給我特別珍貴的回憶，我本身是醫生，當大學校長後成為大專體總會長是無心插柳，現在傳承給王會長，希望柳能成更大的蔭。」

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，教育部部長潘文忠（中）和終身成就獎得主彭誠浩（左）、江漢聲合影。記者許正宏／攝影
111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，教育部部長潘文忠（中）和終身成就獎得主彭誠浩（左）、江漢聲合影。記者許正宏／攝影
前亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長彭誠浩獲得終身成就獎。記者許正宏／攝影
前亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長彭誠浩獲得終身成就獎。記者許正宏／攝影

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