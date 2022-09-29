快訊

日職／一天限定的畢業旅行！王柏融下二軍賽季結束

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

四理由不信任董事長 鏡電視董事會要撤換蔡總統愛將鄭優

日職／一天限定的畢業旅行！ 王柏融下二軍賽季結束

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿王柏融回到一軍只打了一場，就在今天又被下放二軍，旅日生涯恐怕就此結束。 截圖自火腿官方推特
火腿王柏融回到一軍只打了一場，就在今天又被下放二軍，旅日生涯恐怕就此結束。 截圖自火腿官方推特

昨天暌違65天重返札幌巨蛋，就像是火腿隊台將王柏融的畢業旅行，只打了一場，就在今天又被下放，賽季提前結束，一年合約到期後就看下一步要往哪走。

王柏融今年一軍出賽機會不多，7月下旬被下放二軍後，到昨天才重新被登錄，在札幌巨蛋最終戰，扛起具有紀念性意義的第四棒，王柏融也不負期待，在4局下的第2打席敲出二壘安打。

火腿隊本季只剩下10月2日客場對西武隊一場比賽，球隊今天在宣告球員異動時，一口氣下放5人，分別是王柏融、伊藤大海、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、努涅斯（Renato Nunez）、艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）。

王柏融今年季前與火腿隊續約一年，然而本季在一軍僅出賽15場，32打數敲出2支安打，留下打擊率0.063的紀錄，日職生涯在火腿隊4年，累積159支安打、14轟、92分打點，生涯打擊率2成35。

王柏融 火腿

延伸閱讀

日職／王柏融猛敲二壘打後退場 札幌主場最終戰留紀錄

日職／鐵粉北海道阿嬤加持！王柏融第二打席掃長打吐陰霾

日職／王柏融先發第四棒 日本球評推測和隊友要爭打擊王有關

日職／王柏融暌違65天重返一軍！ 立刻先發打第四棒DH

相關新聞

日職／一天限定的畢業旅行！ 王柏融下二軍賽季結束

昨天暌違65天重返札幌巨蛋，就像是火腿隊台將王柏融的畢業旅行，只打了一場，就在今天又被下放，賽季提前結束，一年合約到期後...

棒球／經典賽徵召剛被提及 陳偉殷透露近況：復健一切順利

旅外好手陳偉殷今天在臉書透露自己的近況，他發文寫道：「7月底的時候，決定讓肩膀進場維護，以解決困擾了一段時間的肩膀問題，目前復健進度一切順利！」 今年效力阪神虎的陳偉殷在一軍沒有出賽紀錄

中職／「9月狂象」9連勝 兄弟追近猿登頂只差1場

開局2分落後，中信兄弟隊沒花太多時間就補回來，5局下4分大局，最終以5：2擊敗樂天桃猿隊，不僅拿下9連勝，兩隊下半季勝差...

中職／9月狂象！兄弟9安逆轉桃猿 拿下9連勝

「9月狂象」靈氣延續中，中信兄弟隊今晚克服2分落後，5局下引爆4分大局，最終以5：2擊敗樂天桃猿隊，不僅拿下9連勝，兩隊...

中職／同樣投7局...布里悍掉2分奪勝 江少慶無責失吞敗

借助1次守備失誤，味全龍隊1局下攻下3分，加上先發投手布里悍7局失2分的表現，在本季嘉義球場第一場也是最後一場比賽，以3...

日職／王柏融猛敲二壘打後退場 札幌主場最終戰留紀錄

札幌巨蛋最終一戰，效力日職火腿隊的台將王柏融今天回到一軍，把握僅有的2打席機會，敲出本季主場第一支安打，還是一支二壘安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。