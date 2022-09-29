日職／一天限定的畢業旅行！ 王柏融下二軍賽季結束

昨天暌違65天重返札幌巨蛋，就像是火腿隊台將王柏融的畢業旅行，只打了一場，就在今天又被下放，賽季提前結束，一年合約到期後就看下一步要往哪走。

王柏融今年一軍出賽機會不多，7月下旬被下放二軍後，到昨天才重新被登錄，在札幌巨蛋最終戰，扛起具有紀念性意義的第四棒，王柏融也不負期待，在4局下的第2打席敲出二壘安打。

火腿隊本季只剩下10月2日客場對西武隊一場比賽，球隊今天在宣告球員異動時，一口氣下放5人，分別是王柏融、伊藤大海、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、努涅斯（Renato Nunez）、艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）。

王柏融今年季前與火腿隊續約一年，然而本季在一軍僅出賽15場，32打數敲出2支安打，留下打擊率0.063的紀錄，日職生涯在火腿隊4年，累積159支安打、14轟、92分打點，生涯打擊率2成35。