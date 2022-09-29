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棒球／經典賽徵召剛被提及 陳偉殷透露近況：復健一切順利

聯合新聞網／ 綜合報導
旅外好手陳偉殷今天在臉書透露自己的近況。 聯合報系資料照
旅外好手陳偉殷今天在臉書透露自己的近況。 聯合報系資料照

旅外好手陳偉殷今天在臉書透露自己的近況，他發文寫道：「7月底的時候，決定讓肩膀進場維護，以解決困擾了一段時間的肩膀問題，目前復健進度一切順利！」

今年效力阪神虎的陳偉殷在一軍沒有出賽紀錄，只在二軍出賽7場，6月29日被阪神虎解約後就沒有進一步的消息。

世界棒球經典賽明年3月登場，教練團也開始了解旅外球員的狀態。總教練「大餅」林岳平在先前的組訓會表示，「會針對比較有經驗的和近幾年表現比較優異的。」林岳平也坦言有討論到陳偉殷，不過對他的近況不清楚，只有在徵詢和了解狀況。

陳偉殷擁有豐富的旅外經驗，在大聯盟累積59勝51敗，投球局數1064.2局、防禦率4.18。旅美前曾在日職中日龍以1.54防禦率拿下防禦率王。

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