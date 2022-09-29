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MiLB／黃暐傑本季最終戰5局7K無失分 單季投球局數創新高

聯合新聞網／ 綜合報導
黃暐傑主投5局0失分，並送出7K。 截圖自巨人3A官網
黃暐傑主投5局0失分，並送出7K。 截圖自巨人3A官網

今天是巨人3A本季最終戰，由旅美好手黃暐傑先發，他主投5局0失分，並送出7K，巨人3A也以5:0獲勝，黃暐傑收下本季第3勝。

黃暐傑今天前3局投出6次三振，沒有失分。4上和5上都被首名打者敲出安打，不過最後都順利化解危機。後續登板的牛棚也都沒掉分，順利完封對手。巨人本季3A未打進季後賽，也意味著黃暐傑的小聯盟球季已經結束。

今年是黃暐傑豐收的一年，他睽違兩年重返MLB體系，甚至一度被外界看好能上大聯盟。本季大多擔任先發的他，16次先發、79局投球皆創生涯單季新高，若有意投入經典賽，將會是是中華隊先發人選之一。

總計黃暐傑本季在3A出賽23場、13次先發、71.2局、89次三振、防禦率4.40。在新人聯盟出賽4場、3次先發、7.1局、12次三振、防禦率0。合計出賽27場、16場先發，79局、101K、防禦率3.99。

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