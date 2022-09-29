「不老棒球聯盟」宜蘭開訓 33位長者揮棒活絡筋骨

台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」一日訓練營，宜蘭場28日在蘇澳白米棒球場開訓，來自宜花等地共7支隊伍、平均年齡64歲的33人，接受曾是職棒選手組成的明星教練團指導，一起活動筋骨、切磋球技。

財團法人弘道老人福利基金會2010年為失智長輩一圓棒球夢，2012年進而成立不老棒球聯盟，長者參與資格須為男性65歲、女性50歲以上，迄今已有19支不老棒球隊、570名棒球員，其中24位超過80歲、90歲以上更有2人。

今年在台灣人壽贊助與台中成棒隊的公益協力下，9月陸續在屏東、宜蘭、台中分別舉辦「2022不老棒球訓練營」一日活動，由台中成棒隊教球，成員有曾是職棒球選手的張家浩、林克謙、楊承駿、張正偉等人。宜蘭場7隊伍、33人參加，當中最高齡球員為74歲。

基金會表示，訓練營安排棒球技巧訓練、運動防護小教室、肌力體能訓練等內容，台中成棒隊不只與指導打球要訣，也分享過去職業球員的點滴，讓長輩更多認識球員生活。總教練張家浩說，依去年參與者回饋，今年調整課程強度，設計簡單的分組對抗。

體育老師退休的70歲游錦員，也是「宜蘭白鷹」不老棒球隊創始成員。熱愛運動的她在田徑、羽毛球、網球等領域如魚得水，起初接觸棒球時屢屢碰壁，因此加強自我訓練，如今球越打越好，也說這讓她退休後持續運動顧健康。