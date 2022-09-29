「不老棒球聯盟」宜蘭開訓 33位長者揮棒活絡筋骨

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台中成棒隊長陳敏賜（左）指導70歲游錦員（右）正確揮棒打擊技巧。圖／財團法人弘道老人福利基金會提供
台中成棒隊長陳敏賜（左）指導70歲游錦員（右）正確揮棒打擊技巧。圖／財團法人弘道老人福利基金會提供

台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」一日訓練營，宜蘭場28日在蘇澳白米棒球場開訓，來自宜花等地共7支隊伍、平均年齡64歲的33人，接受曾是職棒選手組成的明星教練團指導，一起活動筋骨、切磋球技。

財團法人弘道老人福利基金會2010年為失智長輩一圓棒球夢，2012年進而成立不老棒球聯盟，長者參與資格須為男性65歲、女性50歲以上，迄今已有19支不老棒球隊、570名棒球員，其中24位超過80歲、90歲以上更有2人。

今年在台灣人壽贊助與台中成棒隊的公益協力下，9月陸續在屏東、宜蘭、台中分別舉辦「2022不老棒球訓練營」一日活動，由台中成棒隊教球，成員有曾是職棒球選手的張家浩、林克謙、楊承駿、張正偉等人。宜蘭場7隊伍、33人參加，當中最高齡球員為74歲。

基金會表示，訓練營安排棒球技巧訓練、運動防護小教室、肌力體能訓練等內容，台中成棒隊不只與指導打球要訣，也分享過去職業球員的點滴，讓長輩更多認識球員生活。總教練張家浩說，依去年參與者回饋，今年調整課程強度，設計簡單的分組對抗。

體育老師退休的70歲游錦員，也是「宜蘭白鷹」不老棒球隊創始成員。熱愛運動的她在田徑、羽毛球、網球等領域如魚得水，起初接觸棒球時屢屢碰壁，因此加強自我訓練，如今球越打越好，也說這讓她退休後持續運動顧健康。

68歲王福源對於棒球充滿熱情，雖未受正規訓練，兒時常與鄰居孩子一同打球，退休後再次接觸棒球，加入「羅東樹林象」不老棒球隊剛滿4個月。他說，球隊大家為健康一起打球，也有不少棒球素人，隊員們認真學習的態度更讓彼此感情更加緊密。

台中成棒隊教練林克謙（左）指導68歲王福源（右）正確投手動作1。.JPG圖／財團法人弘道老人福利基金會提供
台中成棒隊教練林克謙（左）指導68歲王福源（右）正確投手動作1。.JPG圖／財團法人弘道老人福利基金會提供
台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」一日訓練營，宜蘭場28日在蘇澳白米棒球場開訓。圖／財團法人弘道老人福利基金會提供
台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」一日訓練營，宜蘭場28日在蘇澳白米棒球場開訓。圖／財團法人弘道老人福利基金會提供

棒球 田徑 楊承駿

延伸閱讀

宜蘭B聯絡道員山段3.75公里 拚5年內完成

宜蘭幾米飛天小火車下架 新火車擬年底升空

宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間

天道盟分會長中8槍 警破案逮人起獲槍彈

相關新聞

中職／9月狂象！兄弟9安逆轉桃猿 拿下9連勝

「9月狂象」靈氣延續中，中信兄弟隊今晚克服2分落後，5局下引爆4分大局，最終以5：2擊敗樂天桃猿隊，不僅拿下9連勝，兩隊...

日職／王柏融猛敲二壘打後退場 札幌主場最終戰留紀錄

札幌巨蛋最終一戰，效力日職火腿隊的台將王柏融今天回到一軍，把握僅有的2打席機會，敲出本季主場第一支安打，還是一支二壘安打...

中職／同樣投7局...布里悍掉2分奪勝 江少慶無責失吞敗

借助1次守備失誤，味全龍隊1局下攻下3分，加上先發投手布里悍7局失2分的表現，在本季嘉義球場第一場也是最後一場比賽，以3...

日職／鐵粉北海道阿嬤加持！王柏融第二打席掃長打吐陰霾

火腿例行賽最後2戰，王柏融在睽違65天後終於升上一軍，並且立刻擔任先發指定打擊打第四棒，場邊看台上再次見到熟悉的鐵粉「北海道阿嬤」為他強力應援，他也在三局下掃出二壘安打，本季第二安出爐，終結一軍連20

日職／內川聖一和嶋基宏宣佈引退 松田宣浩自請離隊還想拼

養樂多25日拿下中央聯盟冠軍，完成二連霸，今（28）日宣布人員異動，老將內川聖一和嶋基宏將於今年賽季結束後引退，此外軟銀鷹三壘手松田宣浩則是自請離隊，希望繼續尋找機會。 40歲的「安打製造機」內

中職／林書逸3支2 中信5比2擊敗樂天

中信兄弟與樂天桃猿今晚在台中洲際棒球場行例行賽，兩隊比賽勝負事關下半季龍頭之爭，中信兄弟第7棒林書逸3個打數擊出2支關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。