「不老棒球聯盟」宜蘭開訓 33位長者揮棒活絡筋骨
台灣長者甲子園「不老棒球聯盟」一日訓練營，宜蘭場28日在蘇澳白米棒球場開訓，來自宜花等地共7支隊伍、平均年齡64歲的33人，接受曾是職棒選手組成的明星教練團指導，一起活動筋骨、切磋球技。
財團法人弘道老人福利基金會2010年為失智長輩一圓棒球夢，2012年進而成立不老棒球聯盟，長者參與資格須為男性65歲、女性50歲以上，迄今已有19支不老棒球隊、570名棒球員，其中24位超過80歲、90歲以上更有2人。
今年在台灣人壽贊助與台中成棒隊的公益協力下，9月陸續在屏東、宜蘭、台中分別舉辦「2022不老棒球訓練營」一日活動，由台中成棒隊教球，成員有曾是職棒球選手的張家浩、林克謙、楊承駿、張正偉等人。宜蘭場7隊伍、33人參加，當中最高齡球員為74歲。
基金會表示，訓練營安排棒球技巧訓練、運動防護小教室、肌力體能訓練等內容，台中成棒隊不只與指導打球要訣，也分享過去職業球員的點滴，讓長輩更多認識球員生活。總教練張家浩說，依去年參與者回饋，今年調整課程強度，設計簡單的分組對抗。
體育老師退休的70歲游錦員，也是「宜蘭白鷹」不老棒球隊創始成員。熱愛運動的她在田徑、羽毛球、網球等領域如魚得水，起初接觸棒球時屢屢碰壁，因此加強自我訓練，如今球越打越好，也說這讓她退休後持續運動顧健康。
68歲王福源對於棒球充滿熱情，雖未受正規訓練，兒時常與鄰居孩子一同打球，退休後再次接觸棒球，加入「羅東樹林象」不老棒球隊剛滿4個月。他說，球隊大家為健康一起打球，也有不少棒球素人，隊員們認真學習的態度更讓彼此感情更加緊密。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言