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中職／9月狂象！兄弟9安逆轉桃猿 拿下9連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟先發投手奧特羅。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手奧特羅。記者黃仲裕／攝影

「9月狂象」靈氣延續中，中信兄弟隊今晚克服2分落後，5局下引爆4分大局，最終以5：2擊敗樂天桃猿隊，不僅拿下9連勝，兩隊下半季勝差只剩1，兄弟明天就有機會竄上龍頭。

兄弟今天推出新洋投奧特羅「開箱」，生涯一軍首戰，1局上因為1次保送、1支安打，讓猿隊靠林泓育高飛犧牲打得分，4局上又被林泓育敲出陽春砲。

兄弟打線在4局下靠著對方連續2次保送，林書逸敲安先追回1分，5局下單局5支安打，還有對手1次失誤助攻，攻下4分，王威晨高飛犧牲打追平比數，許基宏、陳子豪、林書逸的安打各有1分打點；兄弟全場敲出9支安打，林書逸2支安打都很關鍵，貢獻2分打點，也獲選單場MVP。

奧特羅初體驗表現不差，85球投完5.2局，被敲5支安打，丟掉2分，另有1次三振、2次四壞保送，生涯首場先發就拿下勝投；李振昌今天則回到9局關門，只用10顆球投出三上三下，收下第11次救援成功。

兄弟拿下9連勝之後，追平隊史自2016年以來最長連勝紀錄，距離隊史最多的10連勝也僅差1場，聯盟最長連勝紀錄是2006年統一獅隊的17連勝。

猿隊洋投必贏多前3局還能壓制兄弟，但4、5局突然控球失去準星，最終4.2局被敲7支安打，另有3次四壞保送，失5分（4分責失）的成績吞下個人2連敗。

中信兄弟第7棒林書逸5局下半擊出右外野1壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第7棒林書逸5局下半擊出右外野1壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿 中信兄弟 林泓育 陳子豪

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