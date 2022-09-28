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中職／同樣投7局...布里悍掉2分奪勝 江少慶無責失吞敗
借助1次守備失誤，味全龍隊1局下攻下3分，加上先發投手布里悍7局失2分的表現，在本季嘉義球場第一場也是最後一場比賽，以3：2險勝富邦悍將隊，悍將先發投手江少慶同樣投7局，命運大不同。
布里悍總計投7局，被敲6支安打，另有6次三振、3次四死球，退場前才丟掉2分，仍是優質先發表現，防禦率為2.46，取得本季第10勝。
江少慶跟布里悍剛好相反，在首局丟掉3分後，後6局沒有再掉分，以107球投完7局，總共被敲6支安打，另有5次三振、2次四壞保送，而這3分也皆非責失，防禦率下降到4.51，但還是要承擔個人第11敗。
龍隊在1局下吉力吉撈．鞏冠敲安上壘，之後靠著暴投、推進，在2出局攻占三壘，此時劉基鴻敲出的內野滾地球，游擊手王勝偉難得失誤，不僅讓劉基鴻上壘，鞏冠也跑回第1分，接下來林智勝二壘打、谷德溫一壘安打，各敲回1分打點。
布里悍前3局沒遇到問題，4局上雖然出現2次四死球、被敲2支安打，但對方跑壘失誤「邦」忙，沒有掉分，只不過8局上續投被連敲2支安打、丟掉1分後，馬上被換下場休息。
接手的林凱威用三振、飛球出局抓到2個出局數，不過還是被王正棠敲出場地二壘安打，讓布里悍多掉1分，最後三振申皓瑋收工。
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