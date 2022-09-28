日職／王柏融猛敲二壘打後退場 札幌主場最終戰留紀錄

札幌巨蛋最終一戰，效力日職火腿隊的台將王柏融今天回到一軍，把握僅有的2打席機會，敲出本季主場第一支安打，還是一支二壘安打，跑回1分，只不過5局下有攻勢時，被代打換下場。

王柏融上次在一軍出賽已經是7月23日，之後下放到二軍，直到今天火腿對戰羅德隊賽前才重新登錄，暌違65天重返一軍，而且馬上先發擔任第四棒、指定打擊。

王柏融在1局下站上久違的札幌巨蛋打擊區，鏡頭帶到觀眾席上，死忠粉絲釧路阿嬤穿著全身的王柏融應援裝備，為他加油，釧路阿嬤在王柏融加盟火腿隊後，就一直為他加油，還會特地以中文寫信給王柏融，為他打氣。

王柏融鐵粉「北海道阿嬤」沒錯過王柏融重回先發，也見證他掃出二壘安打。 截圖自影片

王柏融久違的首打席，敲出游擊滾地出局，不過4局下作為首名打者，將羅德隊先發投手美馬學的球敲得扎實，飛到中外野深處，形成一支二壘安打，接下來更靠著暴投上三壘、清宮幸太郎的安打回來得分。

火腿隊靠著1局下近藤健介的2分砲以及4局下王柏融帶起的攻勢，打下3分，不過4局上先發投手上澤直之出狀況，單局丟掉6分。

5局下火腿隊1出局一、二壘有人大好攻勢，近藤健介敲出的一壘方向滾地球原本以為要進帳打點，不料球太強勁剛好打到跑者，變成2出局一、二壘有人，原本排在下一棒的王柏融被另名洋砲努涅斯（Renato Nunez）取代，努涅斯吞下三振中止攻勢。

王柏融今天總計2打數1安打，敲出本季的第2安，也是今年在主場的第1支安打，打擊率上升到0.063，今天是火腿本季在札幌巨蛋的最終戰，明年主場就要搬到北海道北廣島市的新球場。