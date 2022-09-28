日職／鐵粉北海道阿嬤加持！王柏融第二打席掃長打吐陰霾

火腿例行賽最後2戰，王柏融在睽違65天後終於升上一軍，並且立刻擔任先發指定打擊打第四棒，場邊看台上再次見到熟悉的鐵粉「北海道阿嬤」為他強力應援，他也在三局下掃出二壘安打，本季第二安出爐，終結一軍連20打數掛蛋低潮。

王柏融一回來就擔任先發，轉播球評認為是為了做球給有望爭取打擊獎項的隊友松本剛，他目前打擊率3成49，只差一打席就能符合規定空降打擊王，預期會在後幾局代打上陣。這代表「大王」可能只有前段比賽有打擊機會，有利的是他對羅德先發馬美學對戰打擊率高達五成。

首局王柏融在近藤健介開轟後上場，1好3壞後出棒打成游擊滾地出局；4局下第二打席擔任首名打者的他就把握住了，將一顆低角度滑球擊成中外野深遠二壘安打，也是闊別179天後的本季第二安與主場首安，終結一軍連續20打數掛蛋紀錄，並且靠著隊友清宮幸太郎的適時安打跑回一分。

值得一提的是台灣球迷熟悉的王柏融鐵粉「北海道阿嬤」，當然沒錯過王柏融重先發的比賽，依舊帶著大家熟悉的「台灣魂」旗子，並戴著「王」字樣的頭套，看到王柏融敲安也興奮的揮舞旗子。