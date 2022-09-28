日職／王柏融先發第四棒 日本球評推測和隊友要爭打擊王有關

今（28）日日本火腿鬥士將在札幌巨蛋進行最終戰，明年將移師到新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，其中「大王」王柏融睽違終於回到一軍，並扛下這場比賽的第四棒，引發球迷熱烈討論。

負責今日賽事轉播的主播近藤祐司賽前介紹先發打線時就特別提到，「今天王柏融升上一軍就先發上陣」，球評森本稀哲則回應，火腿應該是先讓王柏融上場，再讓松本剛在比賽後段上來代打。

會有這樣的推測，是因為松本剛只差1打席，就能達到規定打席進入打擊獎項排行榜，他目前打擊率3成49在太平洋聯盟排名第一，排第二的則是歐力士吉田正向的3成36，只要補足打席就有機會空降打擊王，他也期待能在最後打席敲安打，讓賽季打擊率以3成50坐收。

這代表王柏融只有比賽前段有打擊機會，有利的是他生涯面對羅德先發馬美學6打數敲出3安，打擊率高達五成。而在首打席游擊滾地出局後，他終於在第二打席敲出二壘安打，也是本季第2安，也靠著隊友清宮幸太郎適時敲安跑回分數。

王柏融2018年帶著中職「四冠王」、「年度MVP」風光加盟火腿隊，並簽下3年總值400萬美元的合約，三年表現並不像在中職如魚得水，但也還算中規中矩，因此2021賽季後獲得火腿球團以7000萬日圓續約一年，但今年在一、二軍載浮載沉，一軍目前僅有0.033打擊率，若未得續約，王柏融的旅日之旅可能就將在剩下的兩場例行賽後劃下句點。