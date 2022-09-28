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日職／內川聖一和嶋基宏宣佈引退 松田宣浩自請離隊還想拼

聯合新聞網／ 綜合報導
軟銀老將松田宣浩自請離隊，另尋機會。 歐新社
軟銀老將松田宣浩自請離隊，另尋機會。 歐新社

養樂多25日拿下中央聯盟冠軍，完成二連霸，今（28）日宣布人員異動，老將內川聖一和嶋基宏將於今年賽季結束後引退，此外軟銀鷹三壘手松田宣浩則是自請離隊，希望繼續尋找機會。

40歲的「安打製造機」內川聖一，在日職打拼22年，先後效力過橫濱、軟銀，2021賽季透過自由球員身份轉隊至養樂多，生涯累計2185支安打，是現役選手中最多，但在這兩年出賽數大幅銳減，今年僅出賽6場，14打數中打出3支安打。

日職知名的「安打製造機」內川聖一將在本季後引退。 聯合報系資料照
日職知名的「安打製造機」內川聖一將在本季後引退。 聯合報系資料照

同樣將在本季後高掛球鞋的還有37歲的捕手嶋基宏，效力樂天13年，後以自由契約方式加入養樂多，不過出賽寥寥無幾，上季出賽17場多是代打代守，今年更只有1場出賽，但同時也有兼職球隊教練。

而效力軟銀鷹長達17年的松田宣浩也在最近宣布自請離隊，他曾創下洋聯三壘手金手套7連霸的紀錄，但近年來表現逐漸下滑，並且與球隊未來發展「年輕化」定位不符，但認為自己並無傷痛，懷有熱忱還想在球場上拼戰，經過3周思考後，決定轉隊另覓機會，他也在記者會上坦言，「還是好喜歡棒球，無法輕易做出離開棒球這個決定」。

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