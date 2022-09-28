日職／王柏融暌違65天重返一軍！ 立刻先發打第四棒DH

今（28）日日本火腿鬥士例行賽剩最後2場，終於將王柏融登錄一軍名單，睽違兩個多月大王終於重返一軍，並且立刻先發、面對羅德擔任第四棒指定打擊。

王柏融上次在一軍出賽已經是7月23日，當時代打一個打數遭到三振，7月25就被下放到二軍調整狀況至今，睽違65天終於重返一軍，他在二軍共出賽50場，122打數中打出50支安打，打擊率3成28。

本季王柏融在一軍出賽14場，30個打數中僅敲出1支安打苦吞12次三振，打擊率僅0.033，表現相當掙扎。而他今天將碰上羅德先發美馬學，生涯對戰6打數敲出3安握有優勢。只是若季後未獲續約，例行賽最後2戰就是他在日職最後身影。

值得一提的是今天是火腿本季在札幌巨蛋的主場最終戰，由本季王牌上澤直之擔任先發，明年主場就要搬到北海道北廣島市的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。