日職／村上宗隆55轟後連10場卡彈 破56轟紀錄機會倒數計時

養樂多22歲強打村上宗隆日前剛追平王貞治的單季55轟，但卻在超越紀錄的第56轟「卡彈」，已經連續10場沒有敲出全壘打，包含昨日對上阪神虎的比賽3打數又吞下2K選到1保送，終場養樂多1:4不敵阪神。

村上宗隆9月13日靠著雙響砲本季累積55轟，追平1964年王貞治的紀錄，並列日本職棒史上本土打者單季最多轟紀錄，但目前他已經連續10場43個打席未開轟，在超越紀錄這個關鍵的時候「卡彈」

還好養樂多已提前在26號奪下中央聯盟冠軍，完成二連霸壯舉，目前離球季結束還有5場例行賽，村上宗隆至少不用面對封王壓力，可以好好把握最後會，畢竟外界都在期待破紀錄的那一刻。

若村上宗隆成功打出第56轟也將追平「亞洲最多轟」紀錄，由韓國職棒三星獅隊的「國民打者」李承燁在2003年留下的亞洲選手職棒單季最多轟紀錄。

此外除了全壘打紀錄，村上宗隆還有機會挑戰日職史上最年輕三冠王，目前55轟、128打點獨走中央聯盟問題不大，不過在打擊王部分較有危機，目前打擊率3成20仍暫居第一，但中日龍的大島洋平以3成19緊追在後，稍有不慎就會被超車夢碎。

目前日職單季最多全壘打紀錄，是由2013年效力於養樂多隊的荷蘭籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien），單季轟出60發全壘打。