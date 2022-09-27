中職／曾峻岳左手小拉 富藍戈代班收救援點準備請飲料

富邦悍將隊今天以3：2險勝樂天桃猿隊，洋投富藍戈第8局在無人出局、一二壘有人時上場，續投9局，最終收下救援點，總教練丘昌榮賽後一見媒體就先問起：「是要問曾峻岳嗎？」終結者曾峻岳左手接球時稍微拉到，不構成傷勢，但保險起見今天先讓他休息。

悍將此役推出陳仕朋先發，7局投球任內，猿隊打線只擠出4安打，只靠第4局朱育賢敲出陽春砲取分。

他帶著3：1領先退場，賴智垣第8局登板連兩保送，富藍戈救火續被林立敲安，猿隊在滿壘局面推出郭嚴文代打，敲安帶有1分打點，幸在危機時刻連飆2K，再讓朱育賢敲出游擊方向滾地球出局。

在曾峻岳左手不適的情況下，富藍戈繼續「加班」負責第9局，最終以2局投球收下救援點。

丘昌榮表示，曾峻岳是在接球時稍微拉到，「他是說他可以，但是我們想說盡量不要用到他。」此役已經投了2局、30球的富藍戈明天則是確定會掛免戰牌。

富藍戈賽前就有收到指示要投第9局，「不知道原因，但要我準備，我就準備好。」結果提前在第8局上班，又是危機場面，他說：「只有想著一個打者一個打者解決，感謝上帝讓我可以把傷害降到最小，第九局又能順利守下。」

今天富藍戈正巧在賽前請了全隊10中繼飲料，他笑說首救援也有請，「今天是第2個救援點，應該也會請客喔！」