中職／江坤宇兩分砲毀「獅」滅跡 兄弟8連勝直逼王座

2：2的平手局面，中信兄弟隊靠江坤宇第8局的兩分砲底定江山，終場以4：2擊敗統一獅隊、取得8連勝，距離下半季龍頭樂天桃猿隊只剩2場勝差；江坤宇本季已敲6轟，並列兄弟隊內全壘打王。

獅隊第3局靠林祖傑的安打敲開攻勢，陳傑憲補上三壘打先馳得點，兄弟則在3局下火速討回，岳政華、江坤宇都敲安打上壘，王威晨以三壘打將兩人都送回來，扭轉為2：1領先。

兄弟先發投手鄭凱文續投到第6局，因為2保送被攻占得點圈，林子豪敲出安打送回獅隊的追平分，鄭凱文續對潘傑楷投出觸身球、形成滿壘，危機之際K掉林祖傑，此役以先發6局被敲4安打、失2分功成身退。

獅隊先發投手江辰晏同樣留下6局失2分優質先發，戰局進入牛棚決勝，江坤宇第8局以兩分砲狙擊鄭鈞仁，本季6轟已與許基宏、陳子豪並列兄弟全壘打王。

王鏡銘在第7局、2：2時上場，開局先保送陳文杰，接著面對林書逸、福來喜、岳東華抓下3個出局數，完成1局中繼任務，隨著比分持續凍結在平手局面，他也取得中繼點，生涯集滿百中繼。

跟進高建三、陳禹勳、賴鴻誠的行列，王鏡銘成為史上第4位百中繼投手，若再加上他的55勝，生涯50勝、100中繼為史上第2人，百中繼會員中僅有高建三的70勝多於王鏡銘。