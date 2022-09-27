快訊

【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／江坤宇兩分砲毀「獅」滅跡 兄弟8連勝直逼王座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2：2的平手局面，中信兄弟隊靠江坤宇第8局的兩分砲底定江山，終場以4：2擊敗統一獅隊、取得8連勝。圖／中信兄弟隊提供
2：2的平手局面，中信兄弟隊靠江坤宇第8局的兩分砲底定江山，終場以4：2擊敗統一獅隊、取得8連勝。圖／中信兄弟隊提供

2：2的平手局面，中信兄弟隊靠江坤宇第8局的兩分砲底定江山，終場以4：2擊敗統一獅隊、取得8連勝，距離下半季龍頭樂天桃猿隊只剩2場勝差；江坤宇本季已敲6轟，並列兄弟隊內全壘打王。

獅隊第3局靠林祖傑的安打敲開攻勢，陳傑憲補上三壘打先馳得點，兄弟則在3局下火速討回，岳政華、江坤宇都敲安打上壘，王威晨以三壘打將兩人都送回來，扭轉為2：1領先。

兄弟先發投手鄭凱文續投到第6局，因為2保送被攻占得點圈，林子豪敲出安打送回獅隊的追平分，鄭凱文續對潘傑楷投出觸身球、形成滿壘，危機之際K掉林祖傑，此役以先發6局被敲4安打、失2分功成身退。

獅隊先發投手江辰晏同樣留下6局失2分優質先發，戰局進入牛棚決勝，江坤宇第8局以兩分砲狙擊鄭鈞仁，本季6轟已與許基宏、陳子豪並列兄弟全壘打王。

王鏡銘在第7局、2：2時上場，開局先保送陳文杰，接著面對林書逸、福來喜、岳東華抓下3個出局數，完成1局中繼任務，隨著比分持續凍結在平手局面，他也取得中繼點，生涯集滿百中繼。

跟進高建三、陳禹勳、賴鴻誠的行列，王鏡銘成為史上第4位百中繼投手，若再加上他的55勝，生涯50勝、100中繼為史上第2人，百中繼會員中僅有高建三的70勝多於王鏡銘。

江坤宇

延伸閱讀

中職／手痛是「來找我的朋友」 林立看淡捍衛個人獎

中職／江坤宇打擊率緊咬林立 林威助分析4名同類型打者

中職／讚大谷德龍投得好 助總回馬槍：我們宋晟睿更快

中職／本壘攻防戰挑戰釋疑 助總要看的是有沒有踩壘

相關新聞

中職／江坤宇兩分砲毀「獅」滅跡 兄弟8連勝直逼王座

2：2的平手局面，中信兄弟隊靠江坤宇第8局的兩分砲底定江山，終場以4：2擊敗統一獅隊、取得8連勝，距離下半季龍頭樂天桃猿...

中職／曾峻岳左手小拉 富藍戈代班收救援點準備請飲料

富邦悍將隊今天以3：2險勝樂天桃猿隊，洋投富藍戈第8局在無人出局、一二壘有人時上場，續投9局，最終收下救援點，總教練丘昌...

經典賽／王柏融仍有一定攻擊力 曾總：中華隊所需戰力

經典賽中華隊展開點兵作業，近期陸續向選手徵詢參賽意願，對於旅外選手的討論當然也有王柏融，儘管本季在日職一軍成績低迷，但樂...

中職／兄弟善用疫情名單風火輪 曾豪駒：我們也用過

樂天桃猿隊在下半季爭霸遇到中信兄弟隊進逼，兄弟本周還有可多用一名洋將的優勢，猿隊教頭曾豪駒坦言有注意到，「我們上半季也用...

中職／被楊彬連續封鎖兩場 丘總：大膽與打者對決

樂天桃猿隊投手楊彬連3場優質先發，包括兩場對前東家富邦悍將隊的比賽都取勝，悍將隊教頭丘昌榮認為他的好投關鍵，在於大膽和打...

中職／猿隊錯過雙殺釀輸球 丘總：我們也滿多這種例子

樂天桃猿隊錯過的雙殺，付出慘痛代價，該結束的半局沒結束，申皓瑋、范國宸第5局連兩棒安打各添1分，富邦悍將隊終場以3：2贏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。