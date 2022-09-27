中職／猿隊錯過雙殺釀輸球 丘總：我們也滿多這種例子

樂天桃猿隊錯過的雙殺，付出慘痛代價，該結束的半局沒結束，申皓瑋、范國宸第5局連兩棒安打各添1分，富邦悍將隊終場以3：2贏球，猿隊近5戰吞下4敗。

悍將先發投手陳仕朋投出本季新高的7局，僅被敲出4安打，唯一失分為第4局朱育賢的陽春砲。

猿隊「土虱」曾仁和也繳7局優質先發，被敲7安打、失3分，第5局所掉的2分有點冤枉，王勝偉在一出局後敲安，林澤彬打向二壘眼看雙殺味濃，但林立接球奶油手，這一漏只來得及抓下一壘的出局數，申皓瑋、范國宸連兩棒掃出安打，各挹注1分打點。

陳仕朋帶著3：1的領先退場，賴智垣第8局登板連投兩個保送後退場，富藍戈上場救火，續被林立敲出安打，猿隊在滿壘局面推出郭嚴文代打，敲安帶有1分打點，縮小為1分差，富藍戈在危機時刻連飆2K，再讓朱育賢敲出游擊方向滾地球出局。

在終結者曾峻岳左手不適的情況下，富藍戈繼續「加班」負責第9局，最終以2局投球收下救援點。

悍將打線以范國宸表現最佳，單場3安打，包括一發陽春砲，9月已敲26支安打排名全聯盟第1。

猿隊錯過雙殺後給了悍將該局續命機會，成為此戰分水嶺，悍將總教練丘昌榮說：「棒球就是這樣，守備沒事就沒事，有時很難想像兩出局會一個失誤就讓對方變成大局，今年我們也滿多這種例子，所以每個環節都要專注。」