中職／林智勝有望嘉市締造300轟 市府：撿到開轟球加碼送禮

中華職棒大聯盟明天在嘉義市立棒球場進行富邦悍將對上味全龍，也是本季唯一1場在嘉市的一軍賽事，而味全龍「大師兄」林智勝24日擊出職棒生涯第299支全壘打，球迷已開始期待他明天有望擊出300轟；市府表示，若林智勝明開轟，將致贈拾獲全壘打球的球迷精美大禮。

市府表示，林智勝24日從統一獅先發投手潘威倫，擊出兩分砲，是本季第10號全壘打，生涯累積299轟，繼續推高台灣的職棒紀錄，市長黃敏惠信心喊話林智勝，「希望能在KANO原鄉寫下300轟的棒球新歷史！」

市府表示，副市長陳淑慧將受邀擔任明天的開球嘉賓，假如大師兄能在嘉義主場轟出全壘打，市府會致贈拾獲全壘打的球迷精美大禮。

市府教育處長林立生說，適逢明天教師節，致贈嘉市今年特殊優良教師、資深優良教師賽事門票；市府先前向教育部體育署爭取補助改善棒球場，包括更新內野及外野場地面層、6568個座椅換新有杯架，記分板也煥然一新，讓球迷有更好的觀賽體驗。