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中職／手痛是「來找我的朋友」 林立看淡捍衛個人獎

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立。記者余承翰／攝影

聯盟打擊四冠王林立今天重返樂天桃猿隊先發打線，手肘狀況成為他能否將個人獎項捍衛到最後的變數，看這位最近出來找自己玩的「朋友」，林立幽默形容需要好好照顧它一下。

林立今年在各項攻擊榜上的優勢從開季穩坐到現在，近期他的手肘疼痛狀況浮上檯面，近況已不若先前火燙，在榜上也開始面臨各路好手進逼。

至今天賽前，林立的打擊率3成33領先江坤宇的3成23，116支安打領先江坤宇、范國宸、郭天信的111安，12轟則領先朱育賢、林智勝的10轟，打點王寶座相對穩固，以71分領先林智勝的51分。

聊到這些個人獎，林立反問：「重要嗎？」他解釋不是把個人獎看得不重要，而是有更重要的事，就是球隊贏球，「就算因為手痛失去（個人獎），那也是我自己的問題，我沒有把自己管理好、照顧好，是自己能力不足。」

手肘傷勢對於打擊狀況的影響，他坦言當然會有，但這就是自己的一部分、必須去接受。林立以「我朋友」形容手肘傷情，「它一直都是我朋友啊！我朋友最近出來找我，告訴我要多花一點時間要照顧它一下，照顧好了就可以再好好表現。」

他說自己還是會拚到最後，「如果因為這20幾場啪啪啪啪掉下去，也只能認了，但我上去不是鬧的，是要想辦法做好我要做的事情，如果可以做到那最好，沒做到就要檢討自己。」

樂天桃猿隊林立。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立。記者余承翰／攝影

林立 林智勝 江坤宇

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