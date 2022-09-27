中職／奧特羅28日初先發 鄭浩均一軍首戰王建民認為穩定

中職中信兄弟隊洋投奧特羅較晚抵台，在洋將大限前沒能一軍出賽，明天將首度一軍先發，對上樂天桃猿隊；投手鄭浩均今天下二軍，初登板4.1局無關勝敗，王建民評價「表現穩定」。

中華職棒中信兄弟隊洋投奧特羅12日才抵台，完成隔離檢疫後，趕不及在919洋將大限前出賽，23日在二軍首度出賽，中繼投3局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，拿下中繼成功。

兄弟隊一軍明天將與樂天桃猿隊交手，排定奧特羅一軍初先發，桃猿隊排出的先發投手則是必贏多；拚下半季戰績關鍵期，桃猿隊目前下半季戰績暫居首位，領先排名第2的兄弟隊3場勝差，明天起兩隊的2連戰也是關鍵。

兄弟隊今天做出球員異動，投手鄭浩均先發頂替臨時有狀況的泰樂先發，24日中職一軍初登板，先發投4.1局被敲1支安打，失掉1分責失分、無關勝敗，今天回二軍。

昨天兄弟隊二軍投手教練王建民受訪時也提到，當時臨時接到泰樂有狀況的消息，詢問二軍是否有人選，但先發投手大部分已經拉上一軍，鄭浩均從加入球隊之後調整狀況就不錯，一開始設定投長中繼，所以選擇讓鄭浩均上一軍。

談起鄭浩均一軍初登板的表現，王建民評價「表現蠻穩定的，沒有太大的落差。」鄭浩均也透露有跟王建民學伸卡球，王建民則表示，要慢慢來，目前牛棚可以丟出來，但實戰想要出力，狀況會怎麼樣就不知道了。