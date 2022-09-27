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中職／被楊彬連續封鎖兩場 丘總：大膽與打者對決

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
悍將隊教頭丘昌榮認為楊彬的好投關鍵，在於大膽和打者對決。 聯合報系資料照
悍將隊教頭丘昌榮認為楊彬的好投關鍵，在於大膽和打者對決。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊投手楊彬連3場優質先發，包括兩場對前東家富邦悍將隊的比賽都取勝，悍將隊教頭丘昌榮認為他的好投關鍵，在於大膽和打者對決。

楊彬透過交易轉戰猿隊，成為先發輪值調度的一枚活棋，目前對味全龍隊1場、悍將2場，全數都是6局以上、責失2分以下的好投。

楊彬近兩場先發都是面對悍將奪勝，丘昌榮也說確實表現很好，「我覺得他滿大膽和打者對決，我們在攻擊上太謹慎，所以出棒很多都猶豫。」

悍將昨天將王躍霖、葉竹軒降下二軍，空缺升上李建勲、戴云真，丘昌榮對此透露，王躍霖有反映自覺準備不足，先下去調整體能狀況，這幾天先不會出賽。

戴云真今天負責先發左外野、第8棒；前役廖柏勳在初先發就把握住機會，繳出3安打的好表現，今天續任右外野手、第9棒。

丘昌榮表示，廖柏勳已做好準備，一上來就把握住機會，希望他能持續保持這樣的心態，把外野3個位置站穩1個。對於戴云真也是相同期望，丘總說：「希望兩邊角落外野可以有比較固定的人」。

丘昌榮 楊彬 王躍霖

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