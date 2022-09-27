經典賽／王柏融仍有一定攻擊力 曾總：中華隊所需戰力

經典賽中華隊展開點兵作業，近期陸續向選手徵詢參賽意願，對於旅外選手的討論當然也有王柏融，儘管本季在日職一軍成績低迷，但樂天桃猿隊總教練曾豪駒對他的實力有信心，「短期盃賽，以他的能力，還是中華隊所需的戰力。」

經典賽9人教練團於昨天開會，會中也針對各自比較熟悉的旅外選手狀況及陣容需求匯報；對於旅外的選才方針，總教練林岳平回應「比較有經驗的」和「近幾年表現比較優異的」。

王柏融本季在火腿一軍所獲的機會不多，合計14場比賽、30打數只有1支安打，打擊率僅0.033，多數時間都在二軍。

擔任中華隊打擊教練的曾豪駒，看這名昔日子弟兵，他說：「以他過去的條件、本身的能力，還是有一定攻擊力，只是今年數據呈現起來比較不理想，但短期盃賽以他的能力，還是中華隊所需的戰力。」

他認為王柏融與過去並無太大落差，「台、日投手型態不太類似，以他的能力來說，如果可以做好策略設定，會是好的打擊者。」