中職／兄弟善用疫情名單風火輪 曾豪駒：我們也用過
樂天桃猿隊在下半季爭霸遇到中信兄弟隊進逼，兄弟本周還有可多用一名洋將的優勢，猿隊教頭曾豪駒坦言有注意到，「我們上半季也用過，疫情下的特殊狀況，每隊都可能會遇到。」
原本已經看似猿隊獨走的下半季態勢，在兄弟7連勝、包括3連戰橫掃猿隊後有了些微改變，兩隊之間剩下3場勝差，且明、後天就是兩場直接對戰。猿隊依序推出必贏多、狂威迎戰，兄弟明天則是「開箱」新洋投奧特羅。
談到上周遭兄弟橫掃損失慘重，曾豪駒說：「這就是比賽，對方表現確實比我們出色，只能想辦法在下次對戰把自己優勢找回來。」
曾豪駒看近期的兄弟，投手有穩定貢獻，打線串聯也有威脅性，上周對戰結果不好，「已經過了，未來這禮拜、下禮拜要想辦法，掌握住有效攻擊，壓制對手打線。」
兄弟本周3名洋投預計都會在一軍出賽，儘管還有洋砲福來喜，但由於泰樂當初是以德保拉的疫情支援名義登錄，目前並未占一軍名額，登錄奧特羅不需洋將升降，泰樂也可在本周先發結束後再換回德保拉，而泰樂的下一次升降也不受15天限制。
兄弟並非第一支進行無痛風火輪的球隊，猿隊上半季就曾以類似做法，讓3名先發洋投及終結者豪勁同時都在一軍出賽。
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