經典賽／南韓邀韓裔紅襪工具人加入 大聯盟訪韓賽進行測試

南韓備戰明年經典賽，除了鎖定赴美打球的韓籍球員及國內職棒外，也赴美緊盯具有韓裔身份的球員。

南韓技術委員長廉京燁親自前往美國，邀請目前在大聯盟韓籍球員及符合資格的韓裔球員，拜訪洛磯外野手喬（Connor Joe）、遊騎兵投手丹寧（Dane Dunning）、紅襪工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）、紅雀二壘手艾德曼（Tommy Edman）及藍鳥40人名單內投手懷特（Mitch White）等韓裔好手。

據韓媒報導，由於考量投手丹寧及懷特春訓問題，且丹寧剛動手術完，參賽機會不大；打擊方面紅襪工具人瑞夫史奈德已與韓職人員會面，已表示有意考慮參加經典賽；韓方建議他可以先參與11月大聯盟明星隊訪韓比賽。

大聯盟明星賽將在11月11、12日於釜山社稷球場，11月14、15日於首爾高尺巨蛋各進行兩場比賽交手韓職明星隊，將磨練南韓年輕球員，讓他們有機會與大聯盟選手對決。

WBC經典賽明年1月繳交35人大名單，於2月確定28人名單。