經典賽／林岳平親赴屏東邀約 王建民盼球員國際賽能有收穫

王建民第2度入國家隊教練團，將任世界棒球經典賽牛棚教練，王建民收到總教練林岳平邀約訊息，下一秒林岳平就出現在屏東，王建民一口答應的原因，也希望幫助球員在國際賽中有收穫。

中職中信兄弟隊二軍投手教練王建民曾入2019年世界12強棒球賽教練團，此次收到經典賽總教練林岳平邀約，將擔任2023年世界棒球經典賽牛棚教練，與樂天桃猿隊教練許銘傑一同協助投手調度調整。

王建民回憶，某天早上收到林岳平訊息詢問是否願意加入經典賽教練團，收到邀約就同意，「他說要來屏東找我，我說這麼遠不用來，訊息剛傳出去，他已經到屏東了」。王建民也提到，會馬上同意邀約，也是知道林岳平對棒球付出很多，很有熱情也很執著。

再度加入國家隊教練團，王建民表示，其實沒有什麼特別的想法，最重要的是可以幫助球員，也讓他們在國際賽上可以有很大的收穫。

被問起目前對於旅外球員的掌握，王建民表示，目前還沒有特別了解，今天第一次開教練團會議，先以林岳平那邊的想法慢慢開始。

王建民也提到，撇除旅外的球員不說，其實這些年看到台灣投手成長多，也希望透過這次國際賽讓他們可以有很大的信心去表現，每隊都滿多不錯的球員。