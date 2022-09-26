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經典賽／專打外國人的張建銘 被大餅一句話勸進中華隊
以前是專打外國人的那個男人，「火哥」張建銘這回改以教練的身分穿上中華隊球衣，他知道任務艱鉅，但總教練林岳平一句「一起來擔」，他願意扛下責任，張建銘說：「如果他需要我，我就盡我所能。」
林岳平初掌國家隊兵符，教練團組成也趨於年輕化，陣中只有打擊教練曾豪駒、彭政閔、牛棚教練王建民在2019年世界12強棒球賽有一級國際賽事教練經驗，其餘都是國家隊菜鳥教練，其中也包括將擔任外野守備教練的張建銘。
「剛好是同期的，我們本來就很好。」張建銘笑說兩人是從業餘就開始的「孽緣」，大餅找自己進中華隊一定有他的想法，這個任務確實艱難，但既然願意信任他，他就盡力去做好。
張建銘以往碰到外國人特別會打，過往國際賽戰功彪炳，球迷美稱從「火哥」變「燚哥」。談到自己的國際賽成績，張建銘說：「有時回想覺得好不真實，都有機會打好，成績也還不錯。」
至於如何傳授國際賽心法？他吐露，其實自己一直都覺得國家隊不好待，要打好不容易，所以不用給自己太大壓力，「只要平常心，不用去想會打得多好，練習時的做到七成就夠了。」
張建銘作為味全龍隊代表，而龍隊陣中有新生代外野手、也是他的嫡傳弟子郭天信，但張建銘不講私心，「只要在名單上都是精挑細選，國家隊不能考慮私心，要能幫助球隊打出好成績。」
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