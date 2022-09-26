經典賽／餅總選才大撒網 陳偉殷、陽岱鋼和U23都要看

經典賽中華隊教練團出爐後，教練團成員下午隨即展開會議，其中包括由各教練提出對旅外球員近況的了解及需求。總教練林岳平透露選才方針，他說：「會針對比較有經驗的和近幾年表現比較優異的」，但像是陳偉殷、陽岱鋼等旅外老將，同樣也會徵詢、了解近況。

除了剛返台還在隔離中的彭政閔，其餘8人今天下午在聯盟展開方桌會議，林岳平會後受訪，談到目前對於旅外選手鎖定人選，他表示幾乎都有討論到，「參賽意願了解完後，接下來教練團會再討論需要哪些選手。」

被進一步追問延攬陳偉殷的可能性，林岳平坦言有討論到他的名字，「確實對他的近況不清楚，只有在徵詢、了解，最後還會有個會議，這方面都有在討論中。」包括陽岱鋼及其他小聯盟選手都是一樣狀況。

林岳平也向業餘撒網，今年U23世界盃在台灣開打，即有安排針對幾名選手觀察。