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經典賽／扛中華隊「紅綠燈」 陳江和先補各國選手臂力
「紅龜」陳江和首度以教練身分進入中華隊，擔任內野守備教練，同時也是三壘指導，扛起台灣的「紅綠燈」，陳江和表示，接下來的課題就是要去觀察各國選手臂力。
國家隊教練初體驗，陳江和坦言：「有點緊張」，他從業餘時期與林岳平多次攜手征戰，這次獲他徵詢進入教練團的意願，「剛好我是內野手，又是站三壘指導，他也說可能我對職棒選手比較熟悉，可能也是看我跟每隊都滿有話聊。」
陳江和感謝林岳平給他這次機會，「經典賽是大比賽，對我也是榮耀，希望用我以前中華隊的經驗，去跟選手經驗分享。」
三壘指導教練是球迷口中的「紅綠燈」，在本壘前的最後一哩路，往往也是比賽中最容易被放大檢視的一環，如今要擔當起台灣的「紅綠燈」，責任當然也更加升級。
陳江和不諱言，「紅綠燈就是跑死就是三壘指的責任，跑safe大家都會覺得是選手跑得好。」他表示，接下來的課題，就是要去觀察各國選手臂力，「也有請他們注重這塊，讓我們提早熟悉，什麼球、什麼位置要不要讓我的選手跑、還是要擋。」
目前有不少台灣內野好手都在旅外征戰，包括旅美的張育成、林子偉、鄭宗哲，以及旅日的吳念庭，儘管相對中職選手多了一點陌生感，但陳江和認為問題不大。
「他們的比賽都有在看，只要身體狀況沒問題，其實不會很陌生。」陳江和一一指出，張育成的比賽大家都看得到，林子偉先前也會在熱身賽交手，他笑說：「念庭是自己底迪就不用講。」陳江和表示，這些旅外選手層級到哪都很清楚，「就是等他們回來的狀態，我覺得旅外問題反而不大。」
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