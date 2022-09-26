快訊

疑學生逃竄畫面曝！俄驚傳校園槍擊案釀6死20傷 現場尋獲槍手遺體

副駕發現髮夾！曾抓包黃育仁偷載妹 劉雨柔婚變有跡可循

U23世界盃／獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入選中華培訓隊

中央社／ 台北26日電
張翔。 統一獅臉書
張翔。 統一獅臉書

U23世界盃棒球賽培訓名單調整，今天加入中職統一獅隊3名球員，包括捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷，正選24人名單預計30日確定。

U23世界盃棒球賽將於10月13日在台灣開打，中華民國棒球協會21日公布第2階段培訓隊28人名單，包括美職響尾蛇隊小聯盟高階1A野手陳聖平、中信兄弟投手徐基麟，以及6名台鋼雄鷹球團新秀都在名單內。

教練團評估戰力取捨做出名單微調，今天中職統一獅隊捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷替換入名單，名單目前持續調整中，正選24人名單預計30日確定。

張翔本季在中職二軍出賽，總計48場共126打數敲出30支安打，包括2發全壘打，打擊率2成38；楊竣翔本季有一軍出賽紀錄，總計10場出賽19打數敲出3支安打，打擊率1成58。

羅暐捷本季一軍出賽29場，總計74打數敲出16支安打，包括2發全壘打，打擊率2成16。

目前培訓隊在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場集訓，預計集訓至10月10日。台灣隊U23世界盃棒球賽首戰將於天母棒球場與哥倫比亞交手。

棒球 中職

延伸閱讀

中職／吉力吉撈開轟助鋼龍11勝 龍隊9連敗後對獅2連勝

跨聯盟賽／碰新東家攻城獅用力打 阿提諾率中華培訓隊晉4強

跨聯盟賽／培訓隊邱子軒、高錦瑋飆40分 PLG RS無緣8強

U23世界盃／28人培訓名單出爐23日集訓

相關新聞

經典賽／餅總選才大撒網 陳偉殷、陽岱鋼和U23都要看

經典賽中華隊教練團出爐後，教練團成員下午隨即展開會議，其中包括由各教練提出對旅外球員近況的了解及需求。總教練林岳平透露選...

經典賽／餅總的完整幕僚出爐 高志綱續當他的左右手

2023年棒球經典賽選訓會議今天再度召開，包含總教練林岳平在內的9人教練團亮牌，將由高志綱擔任首席兼捕手教練，繼續扮演林岳平的左右手。

日職／歐力士剩三場拚龍頭 落合博滿獻策山本由伸「中一日」

日本職棒太平洋聯盟龍頭之爭白熱化，目前軟體銀行鷹雖點亮魔術數字M5，但與第二名的歐力士猛牛只有半場勝差，最終鹿死誰手難以預料。對歐力士而言，剩下的三場比賽更必須全力以赴，才能增加反超的機會。曾四度帶隊拿下聯盟優勝的前中日龍教練落合博滿，就建議歐力士如果想要奪冠，可以嘗試採用讓王牌山本由伸「中一日」的大膽調度。

經典賽／扛中華隊「紅綠燈」 陳江和先補各國選手臂力

「紅龜」陳江和首度以教練身分進入中華隊，擔任內野守備教練，同時也是三壘指導，扛起台灣的「紅綠燈」，陳江和表示，接下來的課...

U23世界盃／獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入選中華培訓隊

U23世界盃棒球賽培訓名單調整，今天加入中職統一獅隊3名球員，包括捕手張翔、野手楊竣翔、羅暐捷，正選24人名單預計30日...

桃園盃四級棒賽開賽球星代言 93隊拚戰球迷別錯過

2022桃園市第七屆桃園盃全國四級棒球錦標賽今天下午在中壢青埔球場開幕，由副市長高安邦主持開球宣布開賽，來自全國四級棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。