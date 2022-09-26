經典賽／集訓時程出爐 36人名單明年1月底報到
經典賽中華隊教練團在今天中午的選訓會議後定案，對於集訓時程也已經討論通過，36人名單內的選手將在明年1月30日報到，2月中移訓，總教練林岳平表示，屆時移訓地點的天氣、對手都是考量條件。
林岳平確定接掌中華隊兵符後，對於集訓已有構想，今天在會議上已經獲得通過，大名單約落在50人，集訓名單則是36人。
選手將在1月30日報到，林岳平表示，「先在台灣把球隊整合起來，2月中會移訓。」他有意赴海外移訓，「應該說，適合集訓的地點，天氣、場地、對戰組合對手都是考量優先條件。」
經典賽於明年3月在台灣展開預賽，目前規畫有3場較正式的自辦、2場官辦熱身賽，將依實際情況調整。
秘書長楊清瓏也提到，餅總提出組訓計畫是以賽代訓，集訓過程中的其他賽事規畫，「由他們自行安排，聯盟會作後勤支援的協助。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言