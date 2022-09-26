經典賽／集訓時程出爐 36人名單明年1月底報到

經典賽中華隊教練團在今天中午的選訓會議後定案，對於集訓時程也已經討論通過，36人名單內的選手將在明年1月30日報到，2月中移訓，總教練林岳平表示，屆時移訓地點的天氣、對手都是考量條件。

林岳平確定接掌中華隊兵符後，對於集訓已有構想，今天在會議上已經獲得通過，大名單約落在50人，集訓名單則是36人。

選手將在1月30日報到，林岳平表示，「先在台灣把球隊整合起來，2月中會移訓。」他有意赴海外移訓，「應該說，適合集訓的地點，天氣、場地、對戰組合對手都是考量優先條件。」

經典賽於明年3月在台灣展開預賽，目前規畫有3場較正式的自辦、2場官辦熱身賽，將依實際情況調整。

秘書長楊清瓏也提到，餅總提出組訓計畫是以賽代訓，集訓過程中的其他賽事規畫，「由他們自行安排，聯盟會作後勤支援的協助。」