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經典賽／餅總配備2打擊教練有不同分工 抉擇後獨缺悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片

經典賽中華隊教練團今天定案，以林岳平為首的9人名單獨缺富邦悍將隊，餅總肯定悍將陣中有相當優異的教練，但考慮位置重疊後作出抉擇，也解釋配備兩名打擊教練曾豪駒彭政閔，各具不同的職務分工。

統一獅隊首席教練高志綱，將在中華隊續任首席兼捕手教練，續以「高餅」組合帶隊；除了2位獅隊教練外，其餘教練團組成包括樂天桃猿隊3人、中信兄弟隊3人、味全龍隊1人，無悍將成員。

林岳平解釋對於教練團的構思，曾豪駒、彭政閔都是打擊教練，但負責不同領域，「曾豪駒是比賽前面作戰提供選手第一訊息的教練，彭政閔是後場準備給予調整、情蒐訊息，輔助備戰的第二個打擊教練。」跑壘指導方面，內野守備教練陳江和負責三壘，外野守備教練張建銘則是一壘。

至於悍將教練掛零，林岳平也對此解釋，「我們當初在選時有考量，當然富邦的教練團也有相當優異的教練，但在遴選中有些教練和我們所找的位置重疊，最後做一個選擇。」

這批教練團有不少都是林岳平昔日以選手征戰國家隊的同批戰友，他也說：「我們早年是在國家隊一起奮戰的隊友，現在各自都在自己球隊擔當各項專業，促成一個國家隊教練團，希望以往在國家隊貢獻的經歷、經驗，在這次經典賽呈現給國家隊更好的精神。」

林岳平 彭政閔 曾豪駒

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